Wystartowała rekrutacja w elbląskiej PWSZ

1050 miejsc dla studentów pierwszego roku przygotowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w kolejnym roku akademickim 2021/2022. Dzisiaj (28 maja) ruszyła internetowa rekrutacja.

Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się ok. 1500 osób. W ostatnim roku przede wszystkim zdalnie, co wymusiła pandemia koronawirusa. - W wyniku pandemii mieliśmy o wiele więcej rezygnacji osób podczas nauki zdalnej niż zwykle. Mamy nadzieję, że teraz, gdy w październiku wrócimy do studiów stacjonarnych, te osoby do nas wrócą – zachęca dr inż. Jerzy Buriak, prof. PWSZ w Elblągu.

Elbląska uczelnia przygotowała 1050 miejsc dla studentów pierwszego roku na 18 kierunkach w systemie studiów licencjackich i magisterskich. Wśród nowości znalazły się: modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych (informatyka), modelowanie 3D (mechanika i budowa maszyn) oraz języki obce w biznesie (filologia).

- Z rekrutacją internetową w systemie IRK startujemy dzisiaj. 19 lipca odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunku logopedia, 21 lipca mija termin rejestracji elektronicznej w pierwszym etapie, do 29 lipca zbieramy dokumenty od kandydatów, a 30 lipca ogłosimy wyniki pierwszej tury – wyjaśnia dr inż. Jerzy Buriak.

9 czerwca w mediach społecznościowych uczelni odbędą się Drzwi Otwarte, podczas których kandydaci będą mogli się zdalnie spotkać się z władzami uczelni, studentami i absolwentami. Będzie też możliwość wirtualnego spaceru po uczelni, uzyskania informacji o wyjazdach z programu Erasmus+ i zapytania o inne sprawy dotyczące uczelni.

- Stawiamy na praktyczne kształcenie, które jest wizytówką naszej uczelni – mówił Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego, który podczas obostrzeń związanych z pandemią dokończył modernizację swojej siedziby przy ul. Czerniakowskiej, dostosowując ją do osób niepełnosprawnych, przygotowując nowe pracownie dla studentów i miejsca do spędzania czasu między zajęciami.

Uczelnia zapowiada inwestycje w kolejne pracownie i laboratoria. Będzie na to przeznaczony milion złotych, które PWSZ w Elblągu otrzymała od Ministerstwa Edukacji i Nauki. - By go otrzymać, musieliśmy spełnić kilka kryteriów, związanych z niskim poziomem bezrobocia wśród absolwentów, wskaźnikiem ich wynagrodzeń i posiadać pozytywną opinię komisji akredytacyjnej – powiedział dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. i rektor PWSZ w Elblągu. - Warto dodać, że obecnie w uczelni realizujemy projekty o łącznym budżecie przekraczającym 43 mln złotych.

Rekrutacja na PWSZ w Elblągu jest prowadzona przez stronę internetową.