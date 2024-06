Żłobek Miejski nr 2 ma już 70 lat

W miniony piątek (7 czerwca) odbył się Festyn Rodzinny połączony z obchodami jubileuszu 70 lecia działalności Żłobka Miejskiego nr 2 w Elblągu. Zobacz więcej zdjęć.

Inspirację bohaterami bajki Czerwony Kapturek było widać podczas uroczystości. Rozpoczęła się ona od przedstawienia żłobkowej wersji bajki przez pracowników żłobka. Bajka nawiązywała do logo żłobka, które oficjalnie zostało zaprezentowane podczas uroczystości, przedstawiające przyjaźń Czerwonego Kapturka i Wilka.

Bo to właśnie przyjaźń, bliskie relacje, miłość, bliskość i poczucie bezpieczeństwa są nam w życiu najbardziej potrzebne, od narodzenia, aż po dorosłe życie - podkreślała Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 w Elblągu Justyna Gudalewicz. - W naszej codziennej pracy najważniejsze jest zapewnienie dziecku potrzeby bezpieczeństwa, wzbudzenie poczucia zaufania i empatia w stosunku do małego dziecka oraz rodzica, który powierza nam pod opiekę swój największy, a jednak jeszcze malutki, skarb – dodała.

Żłobek Miejski nr 2 w Elblągu otacza opieką, wychowaniem i edukacją 110 dzieci. Co roku średnio w żłobku przebywa ok. 120 dzieci, przez 70 lat swojej działalności żłobek wychował ponad 8 tysięcy elblążan. Teraz nie tylko absolwenci posyłają do żłobka swoje dzieci, ale również babcie swoje wnuki.

Dzięki wsparciu lokalnych firm i miłośników placówki w ogrodzie żłobka czekały na gości zabawy, atrakcje i wyśmienite pyszności.