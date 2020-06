Zrzutka na remont SP 9

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu rozpoczęli zbiórkę na remont placówki. „Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w stworzeniu godnych warunków do nauki dla obecnych i przyszłych uczniów tej placówki” - napisali w apelu pod zbiórką, prowadzoną na jednym z portali.

„SP nr 9 istnieje od 1982 roku i od tej pory nie było żadnych istotnych nakładów finansowych na jej remont i modernizację. Placówka wymaga generalnego remontu elewacji, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, a także kuchni szkolnej, która jest zamknięta od września 2019” - czytamy w apelu pod zbiórką uruchomiono na portalu zrzutka.pl - „Szkoła jest umiejscowiona w centrum jednego z największych osiedli w Elblągu- Zawady, przez co jej uczniowie mają bliski i bezpieczny do niej dostęp. Podstawówka wychowała wiele pokoleń mieszkańców Elbląga, w tym wielu znanych zawodników piłki ręcznej. Szkoła jest centrum lokalnej społeczności, nie tylko dla jej uczniów. Wiele dzieci z innych placówek w Elblągu korzysta w niej z zajęć pozalekcyjnych.

Apelujemy o pomoc finansową na modernizację i niezbędne remonty, dzięki której nasza szkoła będzie się rozwijała, a co za tym idzie skorzystają z tego nie tylko nasze dzieci ale i lokalna społeczność”.

Rodzice chcą zebrać w ten sposób 30 tysięcy złotych, zbiórka ma potrwać rok. - Tak naprawdę w szkole trzeba zrobić wiele, głównie na zewnątrz. Chcielibyśmy na razie zacząć od najważniejszych napraw, chociażby od załatania dziur w schodach na zewnątrz. Te 30 tysięcy złotych to tylko początek, będziemy chcieli zebrać więcej pieniędzy, żeby jak najwięcej zrobić, żeby nasza szkoła na zewnątrz "nie straszyła", musimy zabezpieczyć odpadający tynk. W środku na razie dajemy sobie powoli radę własnymi środkami. To jest pierwszy krok w naszej walce, ale nie poprzestaniemy na tym – dodaje pani Anna, jedna z inicjatorek akcji. - To jest inicjatywa rodziców. Dyrekcję oczywiście informujemy i wierzymy, że będzie nadal nas wspierać. Nauczyciele również pozyskują środki z różnych źródeł, projektów. Wysłaliśmy petycję do Urzędu Miasta i do tej pory nie mamy żadnej odpowiedzi – dodaje pani Anna.

Pieniędzy w budżecie miasta na gruntowny remont SP 9 na razie nie ma, nie udało się też pozyskać środków na ten cel z funduszy norweskich. Małgorzata Sowicka, dyrektor departamentu oświaty Urzędu Miejskiego, zapewniała podczas ostatniego spotkania z rodzicami, że rozważane są różne warianty dotyczące przeprowadzenia prac. Uspokajała rodziców, że nie ma mowy o likwidacji SP 9 ani też przenosinach uczniów do innych szkół.

- Róbcie remont, kawałek po kawałku. Nie musi być wszystko do razu, ale nie przenoście dzieci – apelowała jedna z mam, nagrodzona przez obecnych na spotkaniu brawami.

Link do akcji zbiórki