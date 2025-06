Aktualne oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, elektromechanik, elektryk, mechanik-elektronik, mechanik samochodowy-wulkanizator mechanik maszyn i urządzęń, monter-kierowca, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, spawacz, ślusarz-spawacz, operator przenośników taśmowych;

BUDOWLANEJ: kierownik biura-kosztorysant budowlany, kierownik budowy, pracownik budowlany-murarz, pracownik robót wykończeniowych;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, pomocnik tapicera, stolarz, szlifierz meblowy, tapicer;

SPECJALIŚCI: asystent projektanta, asystent prokuratora, główny księgowy, informatyk, księgowy/wa, ksiegowy/wa- samodzielne stanowisko, opiekun medyczny, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, samodzielny specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. przetargów oraz koordynacji i nadzoru nad realizacją umów, starszy inspektor ds. BHP, docelowo informatyk ( z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego), fizjoterapeuta, stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel muzyki i plastyki, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel- wychowawca oddziału przedszkolnego;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, kelner/ka, kucharz, kucharz małej gastronomii, pomoc kuchenna- zmywak, opiekun/ka PCK, pokojowa w hotelu, recepcjonista/ ka, sprzedawca na stacji paliw, szwaczka;

INNE: kierowca samochodu towarowo-osobowego, kierowca kat. B, magazynier, magazynier-sprzedawca, pracownik obsługi maszyn pralniczych i prasowalniczych, pracownik ochrony fizycznej, pracownik gospodarczy i ds. obsługi kotłowni oraz sieci kanalizacyjnej, technik reklamy, traktorzysta-pracownik gospodarczy, konserwator obiektów i urządzeń sportowych, konserwator obiektów i urządzeń sportowych- w ramach ekipy technicznej, krajacz, sortowacz, logistyk;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny z uprawnieniem na wózki widłowe UDT, pracownik ochrony-pracownik placu, salowa, operator składarki;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

sprzedawca - kasjer, pracownik biurowy, asystent ds. księgowości;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków FP:

drukarz, operator urządzeń, urzędnik ubezpieczeń społecznych, technik prac biurowych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt ze środków algorytmu Funduszu Pracy. Na prace interwencyjne mogą być skierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Elblągu lub w Filii w Pasłęku. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINY WIEJSKIE LUB MIEJSKO-WIEJSKIE

Projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH ŚRODKÓW ALGORYTMU FUNDUSZU PRACY

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINY WIEJSKIE I MIEJSKO- WIEJSKIE

Projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O SZKOLENIE INDYWIDUALNE W RAMACH ŚRODKÓW ALGORYTMU FUNDUSZU PRACY

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O SZKOLENIE INDYWIDUALNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINY WIEJSKIE I MIEJSKO- WIEJSKIE

Projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU INFORMUJE:

Z dniem 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 poz. 620), która zastąpi aktualnie obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ww. ustawa wprowadza m.in. nowe zasady zgłaszania przez pracodawców ofert pracy do urzędów pracy i ich upowszechniania w bazie ofert pracy o nazwie ePraca (aktualnie Centralna Baza Ofert Pracy). W art. 83 ust. 2 pkt 1 tej ustawy określono, że oferty pracy do ePracy obowiązkowo zgłaszają podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) tj.:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ponadto informujemy, że: