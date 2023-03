Apel mieszkańców do władz powiatu

Fot. nadesłana

Droga Powiatowa Nr 1119 N między Stankowem a Marwicą jest w bardzo złym, a wręcz katastrofalnym stanie technicznym. Dotyczy to zarówno jezdni jak i pobocza, co stwarza poważne zagrożenie dla jej użytkowników. Droga jest jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w Gminie Markusy. Komunikuje mieszkańców miejscowości Stankowo, Topolno Małe, Marwica, Nowe Dolno, Dzierzgonka (łącznie ok. 600 mieszkańców). Zobacz więcej zdjęć.