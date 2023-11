Awaria w elektrociepłowni (aktualizacja)

W związku z awarią w Elektrociepłowni Elbląg, należącej do Energi Kogeneracji (EKO), nastąpił spadek ciśnienia w miejskiej sieci ciepłowniczej, którego skutkiem są zakłócenia w dostawie ciepła. Awaria wystąpiła o godz. 4:25.

Obecnie trwa usuwanie awarii na terenie Elektrociepłowni Elbląg (EKO). Ciepło jest systematycznie dostarczane, jednak ze względu na duże wychłodzenie sieci oraz jej rozległość, pełne przywrócenie parametrów w systemie ciepłowniczym może potrwać do godzin wieczornych.

O sytuacji na bieżąco informujemy na stronie EPEC.

System ciepłowniczy w Elblągu to:

dwa źródła ciepła: Elektrociepłownia Elbląg (EKO) - 80%, Ciepłownia Dojazdowa (EPEC) - 20%,

sieć ciepłownicza zarządzana przez EPEC – około 200 km,

grupowe węzły cieplne (stacje wymiennikowe), indywidualne węzły cieplne, rozdzielnie cieplne oraz instalacje wewnętrzne w budynkach.

Przykro nam z powodu niedogodności odczuwanych przez naszych klientów.

Aktualizacja: - Ciepło wraca do mieszkań. Do godziny 16 powinno ono wrócić do wszystkich odbiorców centralnego ogrzewania - poinformował EPEC po godz. 15.30