Aż pięć elbląskich uchwał unieważnionych przez wojewodę (aktualizacja)

Wojewoda warmińsko-mazurski unieważnił aż pięć uchwał podjętych przez Radę Miejską w Elblągu podczas czerwcowej sesji. Wśród nich przepisy o stypendiach dla studentów medycyny, o czym już pisaliśmy, ale także uchwałę w sprawie jednej z deweloperskich inwestycji. W czwartek, 26 sierpnia, otrzymaliśmy stanowisko władz Elbląga w tej sprawie.

Podczas konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu władze Elbląga poinformowały o unieważnieniu przez wojewodę uchwały w sprawie stypendiów dla studentów kierunków lekarskich. - Jakie jest uzasadnienie tego unieważnienia? Najogólniej mówiąc takie, że nie można przyznawać stypendium motywując to przyszłą pracą w szpitalu. Samorząd zdaniem wojewody nie ma takich kompetencji prawnych. Rozważymy podanie tego unieważnienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Ta decyzja wojewody nie jest dla nas do końca zrozumiała, ponieważ co najmniej kilkanaście samorządów ma takie uchwały i nie zostały one unieważnione przez wojewodów – mówił wówczas wiceprezydent Michał Missan.

Wczytaliśmy się w uzasadnienie decyzji wojewody, który dodał w nim jeszcze jedną ważną kwestię. Rada Miejska musi podać w uchwale maksymalną wysokość stypendiów, a o jej konkretnej kwocie w każdym indywidualnym przypadku decyduje prezydent miasta. W uchwale takiego zapisu nie było. Wojewoda wytknął też kilka innych błędów legislacyjnych, które skutkowały unieważnieniem uchwały.

Podobny los spotkał cztery inne uchwały Rady Miejskiej: o statucie Szpitala Miejskiego (użycie nieostrych sformułowań prawnych w kwestii odwołania członków rady społecznej szpitala), o odpłatnościach za usługi opiekuńcze i odpłatnościach za usługi DPS Niezapominajka (Rada Miejska przyjęła uchwały, która zdaniem prawników wojewody sprawiają, że prawo działa wstecz, co nie może mieć miejsca).

Najciekawsza jest jednak sprawa inwestycji przy ul. Wapiennej. Zdaniem prawników wojewody, procedura przyjmowania uchwały była niezgodna z tak zwaną ustawą lex deweloper. Radni nie powinni zgadzać się na lokalizację kamienic, ponieważ wniosek inwestora nie uzyskał akceptacji Zarządu Dróg.

„Zarząd Dróg zakwestionował przyjęcie przez inwestora 33 miejsc postojowych w hali garażowej pod budynkiem oraz założenie, że pozostałe zapotrzebowanie na miejsce postojowe (w budynku ma być od 40 do 60 mieszkań – red.). zostanie zabezpieczone przy istniejących drogach publicznych. Zdaniem zarządcy rozwiązanie takie jest niedopuszczalne z uwagi na duży deficyt miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta” - czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody. - „Z opisu przebiegu procedury nie wynika, aby wnioskodawca (inwestor – red.) zmodyfikował swój wniosek, uwzględniając zastrzeżenia zawarte w uzgodnieniu (…) W tej sytuacji zdaniem organu nadzoru Rada Miejska nie mogła podjąć uchwały o lokalizacji przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej”.

Decyzje wojewody o unieważnieniu elbląskich uchwał do Biura Rady Miejskiej wpłynęły 30 lipca. Samorząd ma 30 dni na wniesienie skargi na decyzje wojewody do sądu administracyjnego. Czy skorzysta z tej możliwości? Czy jednak urzędnicy i radni poprawią błędy w uchwałach i przegłosują je ponownie na jednej z najbliższych sesji? Czekamy na odpowiedzi w tej sprawie.

Aktualizacja z czwartku: Dzisiaj otrzymaliśmy stanowisko władz miasta w tej sprawie, przekazane przez Joannę Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta Elbląga.

- Wydane przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorcze nie muszą świadczyć o błędach prawnych, a raczej o nieścisłościach i niedoskonałościach prawa. Często zależą od interpretacji przepisów przez służby prawne. Co dziwne w bardzo wielu przypadkach zapisy w naszych uchwałach uznawane za niezgodne z prawem, w uchwałach innych samorządów są uznawane za właściwe. Taki przykład mieliśmy już w przypadku uchwały w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego, która została unieważniona przez wojewodę. W Zamościu natomiast ta sama uchwała została przyjęta przez służby tamtejszego wojewody bez żadnych zastrzeżeń. Teraz mamy podobne przypadki. Nasza uchwała dotycząca stypendiów dla studentów medycyny została unieważniona, pomimo tego, że takie same uchwały obowiązują w wielu samorządach w Polsce – zarówno na szczeblach wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Przykładami są zarządy województw: małopolskiego, opolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, miasta Częstochowa; powiaty: węgrowski, kluczborski, lipniecki, słupniecki, gorlicki czy kłobucki. Dziwi więc, że nasza uchwała uznana została za niezgodną z prawem. To samo dotyczy uchwały w sprawie statutu Szpitala Miejskiego. W takim samym brzmieniu obowiązuje ona np. w województwach świętokrzyskim czy zachodniopomorskim.

W obu przypadkach nie zgadzamy się z interpretacją służb prawnych wojewody, w związku z czym kierujemy sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W kwestii uchwały dotyczących inwestycji przy ul. Wapiennej inwestor dokonał zmiany wniosku i będzie procedowana nowa uchwała podczas listopadowej sesji RM.

Kolejne dwie uchwały – w sprawie DPS Niezapominajka oraz usług opiekuńczych nie zostały unieważnione. Zakwestionowany w nich został jedynie zapis dotyczący terminu wejścia w życie. Akty te nie wymagają poprawy czy ponownego podjęcia przez Radę Miejską.