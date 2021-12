Cyberoko dla Mikołaja i wsparcie na leczenie Lilianki

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres dla wszystkich. Szczególnie uwielbiają go dzieci, z uwagi na Mikołaja, który przynosi prezenty i spełnia marzenia. To również czas, w którym możemy zrobić coś dla innych. Dwoje małych elblążan, szczególnie teraz potrzebuje naszego wsparcia, dlatego serdecznie zapraszamy na kiermasze charytatywne, które zorganizowane zostaną podczas Świątecznych Spotkań Elblążan. Całkowity dochód z nich przeznaczony będzie na leczenie Lilianki oraz na zakup cyberoka dla Mikołaja.

Wsparcie na leczenie Lilianki Kiermasz na rzecz 7-letniej Lilianki, która walczy z guzem pnia mózgu odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 20. Koordynatorem akcji jest Szkoła Podstawowa nr 19. W specjalnie przygotowanym kramie, który ustawiony będzie przy Ratuszu Staromiejskim, będzie można – za wsparcie akcji otrzymać między innymi świąteczne ozdoby i stroiki. Cyberoko w prezencie świątecznym dla Mikołaja W niedzielę natomiast, w tym samym kramie odbędzie się zbiórka i kiermasz na rzecz 4-letniego Mikołaja, który w lutym tego roku w czasie pobytu w przedszkolu zakrztusił się winogronem. Niestety, w wyniku zakrztuszenia doszło do niedotlenienia mózgu i dziś chłopiec wymaga intensywnej i bardzo drogiej rehabilitacji. Cały dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup Cyberoka wraz z oprogramowaniem, dzięki któremu Mikołaj będzie miał kontakt ze światem. Specjalistyczne urządzenie wraz z oprogramowaniem kosztuje 28 tys. zł. Część środków rodzina chłopca już pozyskała. Brakuje jeszcze ok. 12 tys. zł. Zróbmy więc Mikołajowy świąteczny prezent i wspomóżmy ten szczytny cel! Kiermasz będzie trwał w godzinach od 11 do 18. Informujemy jednocześnie, że datki na małych elblążan będą zbierane również podczas sobotnich koncertów świątecznych Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Przypominamy również, że zarówno Mikołaja, jak i Lilianę można wspierać poprzez wpłaty na konta Lilianka jest podopieczną fundacji Siepomaga Mikołaj natomiast jest podopiecznym Fundacji Elblag. Można na jego cel przekazać darowiznę lub 1% podatku - KRS 0000033301 dla Mikołaja. Istnieje również możliwość wpłat na zbiórki uratujecie.pl oraz pomagam.pl.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga