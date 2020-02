Czas na quiz. Gdzie to jest w Elblągu?

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W najnowszym quizie zapraszamy Was na wędrówkę po miejscach niekoniecznie w mieście znanych, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Nasi fotoreporterzy - Ania i Michał - przygotowali dla Was fotograficzne zagadki różnych punktów w Elblągu. Zgadnijcie, gdzie to jest? Powodzenia!

Poruszając się po Elblągu niekoniecznie zwracamy uwagę na szczegóły i detale, zwłaszcza architektoniczne. Dlatego dzisiaj chcemy sprawdzić, jak bardzo jesteście spostrzegawczy. Mamy nadzieję, że przy rozwiązywaniu tego foto quizu będziecie się dobrze bawić. Życzymy powodzenia i zachęcamy do dzielenia się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku. Aktualny quiz znajdziecie tutaj

red.