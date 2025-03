Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca 2025 r. nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2 na 3. Czeka nas krótszy sen.

- Czas letni funkcjonuje w Polsce od 1977 r. Zmiany czasu dokonywane są na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego co pięć lat dla kolejnych pięciu lat, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską komunikatu w tej sprawie. Chodzi o podanie do publicznej wiadomości konkretnych dat rozpoczynających i kończących czas letni w Polsce - przypominają strony ministerialne.

Co sądzicie o zmianie czasu dwa razy w roku? Powinno się od tego odejść, a może to jednak dobry pomysł? Zapraszamy do dyskusji.