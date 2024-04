Dmuchane tory na majówkę

Już od środy, 1 maja, do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powrócą dmuchane tory przeszkód. Atrakcja z pewnością umili spędzenie czasu podczas długiego majowego weekendu w Elblągu. Z atrakcji będzie można skorzystać w cenie standardowego biletu na basen.

Dmuchane tory przeszkód często goszczą w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Tym razem będą dostępne przez całą majówkę! Gdy tylko pojawiają się w Elblągu, cieszą się dużym zainteresowaniem. To bowiem znakomita forma rozrywki, połączonej z pływaniem i dobrą zabawą. Ich pokonanie sprawia mnóstwo satysfakcji i poprawia humor.

Tory będą ustawione w strefie rekreacyjnej oraz na basenie sportowym. Dzieci będą mogły bawić się w basenie do nauki pływania, zjeżdżając pod opieką rodziców. A basen sportowy będzie zachęcał dłuższym i trudniejszym torem dla trochę starszych pływaków. Warto podkreślić, że będzie to inny tor niż poprzednio. Każdy uczestnik znajdzie się pod czujnym okiem ratowników, a więc zabawa odbędzie się w bezpiecznych warunkach. Dodatkowo na miejscu będą dostępne kamizelki ratunkowe.

Dmuchany tor przeszkód będzie dostępny w dniach od 1 do 5 maja w CRW Dolinka. 1 i 3 maja basen czynny będzie od 14:00 do 22:00, natomiast 2, 4 i 5 maja od 6:00 do 22:00. Wejście w cenie zwykłego biletu na basen.