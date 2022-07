Dramat na plaży w Jantarze. Tonęło kilka osób jednocześnie (aktualizacja)

W środę (13 lipca), jak informuje rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, w miejscowości Jantar (gm. Stegna) tonęło jednocześnie pięć osób.

Do tragedii doszło po godz. 12. Jedna z plażujących w Jantarze osób miała zacząć się topić.

- Inni plażowicze utworzyli tzw. łańcuch życia, chcąc ratować tonącego. Niestety sami również zaczęli tonąć. Pięć osób udało się uratować, trzem z nich udzielono pomocy na miejscu, dwie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitali – mówi kpt. Jakub Czaplicki, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdański.

fot. Żuławy TV

Służby poszukiwały cały czas jeszcze jednej osoby, o której mówili świadkowie.

- W sumie nie wiemy o ilu osobach poszukiwanych możemy dokładnie tu mówić. Czy będzie to jedna, czy dwie, czy więcej? Tu relacje świadków zdarzenia różnią się. Obecnie trwa akcja poszukiwawcza - mówi kpt. Jakub Czaplicki.

Do zdarzenia doszło na plaży strzeżonej. Jak zaznacza kpt. Jakub Czaplicki, na kąpielisku była wywieszona od rana czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli.

Do tragicznego zdarzenia doszło na plaży w Jantarze także we wtorek (12 lipca). Utonął 32-letni mężczyzna.

Aktualizacja: Przed godziną 18 poinformowano o zakończeniu akcji poszukiwawczej, zarówno w wodzie, jak i na lądzie. - Nikogo nie udało się odnaleźć - podkreślił Jakub Czaplicki, rzecznik straży pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. I dodał, że służby, które brały udział w akcji poszukiwawczej wróciły do swoich baz - informuje TVN24.

W sumie z wody uratowano pięć osób, dwie z nich trafiły do szpitala. A służby aż do godz. 18 szukały szóstej osoby. Policja w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że do tej pory nikt nie zgłosił zaginięcia tej osoby. Jak informuje TVN24, zdaniem rzeczniki nowodworskiej policji plażowicze - którzy weszli do wody po godzinie 13 i utworzyli "łańcuch życia" w poszukiwaniu osoby topiącej się - mogli zostać wprowadzeni przez kogoś w błąd, a w wodzie mogło nikogo nie być. Akcję poszukiwawczą zakończono.