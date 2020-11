Dramatyczny list Czytelniczki: Służba zdrowia nie działa!

Piszę do redakcji, abyście ostrzegli wszystkich ludzi przed obecną sytuacją panującą w służbie zdrowia. Wszystkie przychodnie pozamykane. Brat, młody chłopak lat 30, miał już dwa razy odwoływaną operację na wycięcie woreczka żółciowego. Ostatnie dwa dni ledwo żyje, napuchnięty od wymiotów i bólu, żaden lekarz na NFZ nie przyjmuje. Operacje wstrzymane, na pogotowiu kolejka 50 osób we wtorek o godzinie 8 rano! - pisze nasza Czytelniczka w dramatycznym liście opisującym sytuację w służbie zdrowia.

Po wielkich ekscesach lekarz rodzinny wypisuje skierowanie na gastroskopię. Szpital na Żeromskiego wiadomo - covidowy, na Komeńskiego - covidowy, w wojewódzkim nie idzie wejść praktycznie do holu. No ludzie! Zaraz wyjdzie na to, że w XXI wieku brat mi zejdzie na ostre zapalenie woreczka żółciowego w domu, bo COVID!

Apeluję do wszystkich, aby mieli świadomość, w jak fatalnym stanie jest obecna służba zdrowia. Ludzie naprawdę zaczynają umierać w domach i na ulicach. Jesteśmy zrezygnowani i załamani, bo nikt nie chce pomóc! Cofnęliśmy się do XIX wieku, na zapalenie wyrostka robaczkowego można umrzeć, bo COVID. Woreczek żółciowy? Umieraj, bo COVID! Chce mi się płakać...

O godzinie 11 ponowna próba dostania się na SOR. Brat już ledwo stoi na nogach. Na totalnym randomie pacjenci są przyjmowani: przyjęcia do szpitala razem z nagłymi przypadkami. Jest godzina 14 i nadal nas nie przyjęto. Wyszedł lekarz i stwierdził, cytuję: "W zasadzie to kamienie w woreczku żółciowym nie robią się od tak i pracuje się na nie miesiącami. Niech Pan idzie do domu i weźmie przeciwbólowe i rozkurczowe. Nikt Panu operacji tu nie zrobi od ręki, bo wszystko wstrzymane...”. Wkurzona pytam, czy po trzech odwołanych operacjach młody człowiek ma iść do domu i umrzeć, bo Covid? Nikt nie chce przeprowadzić tak prostego zabiegu jak laparoskopowe wycięcie woreczka żółciowego? Lekarz stwierdził, że mamy poczekać...

O godzinie 14:20 przyjęto nas na SOR, po czym lekarz odesłał do chirurga... Chirurg stwierdził, iż tak mocne mdłości, bóle i biegunka są spowodowane przez żołądek, a nie woreczek, który jest już martwy praktycznie. Zaleca USG plus pakiet badań z krwi. Trwa to wszystko kolejne 1,5 godziny, przy czym ludzi nie ma już wcale na korytarzu. Jesteśmy jedyni. Po badaniach doktor stwierdza, że woreczek jest do wycięcia, ale nie robią zabiegów, mimo że szpital pusty i trzeba zrobić pilną gastroskopię, ale oni wykonują tylko w sytuacjach krytycznych. Wkurzona pytam: co to jest sytuacja krytyczna? Brak odpowiedzi. Odesłali nas do domu! Bez żadnej pomocy z jednym zastrzykiem! W Elblągu funkcjonują cztery poradnie ze sprzętem gastroenterologicznym i żadna nie funkcjonuje

Ostatecznie spędziliśmy 6 godzin na SOR wychodząc z niczym, ledwo żyjąc, bez udzielenia żadnej pomocy (o przepraszam, jeden zastrzyk przeciwbólowy)! Ten szpital powinno się zamknąć!

Na środę udało nam się zapisać w Gdańsku na prywatną gastroskopię na 8 rano oraz - uwaga - na prywatne laparoskopowe wycięcie woreczka w najbliższy poniedziałek za „jedyne”... 7 tysięcy złotych. Nic tylko płakać. Na co idą nasze składki? Polska służba zdrowia nie istnieje. Oddziały puste, szpital widmo, pacjenci najlepiej jakby udali się do szamana po poradę...

Życzę wszystkim dużo zdrowia i cierpliwości.

Trzymajcie kciuki za brata, aby wytrwał do poniedziałku...

Czytelniczka (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)