Drugie podejście do basenu

Władze Elbląga ponownie ogłosiły przetarg na budowę kompleksu basenów przy ul. Moniuszki. Poprzedni został unieważniony ze względu na zbyt wysoką ofertę złożoną przez jedyną startującą w postępowaniu firmę.

Władze miasta szacowały koszt budowy basenów przy ul. Moniuszki na 8 mln złotych i tyle zapisały w budżecie na 2022 rok. Jedyna oferta, którą na pierwszy przetarg nadesłała firma Roka Budownictwo ze Starogardu Gdańskiego, opiewała na 15,3 mln zł. Prezydent postępowanie unieważnił ze względu na to, że kwota oferty przewyższa kwotę przewidzianą przez samorząd. Czy teraz będzie taniej? Przekonamy się 10 czerwca, kiedy to mija termin składania ofert i ich otwarcia. Przypomnijmy, że władze miasta chciały sfinansować budowę basenów ze środków budżetowych, nie posiłkując się kredytami.

Założenia projektu w porównaniu z pierwszym przetargiem nie zmieniły się. Projekt przewiduje budowę trzech niecek wraz z trzema zjeżdżalniami z hamowniami, wodnym placem zabaw dla dzieci, boiskami do piłki plażowej, strefami wypoczynku z zadaszeniami, suchym placem zabaw, natryskami i drewnianymi pomostami, strefą sanitarną, przebieralniami, pomieszczeniami dla ratowników i pracowników obsługi i elektronicznym systemem obsługi klienta. Wydłużono za to termin realizacji prac z trzech do czterech miesięcy od daty podpisania umowy, więc w tym roku elblążanie z otwartych basenów nie skorzystają. Niewykluczone, że władze miasta chcą część inwestycji sfinansować w tym roku, a resztę w przyszłym.