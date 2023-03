Dziennikarz portElu z nominacją do Local Press

Sebastan Malicki, dziennikarz portEl.pl, został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Local Press, przyznawanej przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Jury konkursu doceniło wywiad Sebastiana na temat śmierci z Wiesławą Pokropską, dyrektor Hospicjum Elbląskiego.

Wywiad opublikowaliśmy na portElu 1 listopada 2022 roku, we Wszystkich Świętych.

– Miałem osobistą potrzebę porozmawiania na ten temat z kimś, kto na co dzień obcuje ze tematem śmierci. To nie miał być tylko wywiad do gazety, a pani dyrektor Pokropska wydała mi się najlepszą osobą do takiej rozmowy – mówi Sebastian Malicki. – Rozmawialiśmy chyba z godzinę. Ta rozmowa bardzo mi pomogła. Pal licho to wyróżnienie, mam po prostu nadzieję, że ta publikacja pomogła też innym, tak jak mnie.

Nagrodzeni i nominowani w konkursie Local Press (fot. RG)

Na konkurs Local Press, organizowany przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, nadesłano ponad 400 propozycji w 9 kategoriach tematycznych, m.in. publicystyka, reportaż prasowy, dziennikarstwo śledcze, fotoreportaż czy właśnie wywiad, w której to kategorii nominowano siedem materiałów. Zwycięzcą została Małgorzata Lichecka z „Nowin Gliwickich” na wywiad „Nie tłumaczę się z architektki”. Nagrody wręczono w piątek, 17 marca, podczas uroczystej gali w Muzeum Żydów Polskich Polin.

To już druga nominacja Local Press dla Sebastiana Malickiego. W ubiegłym roku otrzymał ją za wywiad z dr Markiem Jagodzińskim, odkrywcą Truso i dyrektorem Muzeum Archeologiczno-Historycznego Lechem Trawickim. Autorowi serdecznie gratulujemy!

O nominacjach i nagrodach więcej dowiesz się ze strony Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.