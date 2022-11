Dziesięć łóżek w szpitalu wojewódzkim dla chorych na nerki

Oddział wewnętrzy szpitala przy ul. Zw. Jaszczurczego właściciel, czyli spółka Da Vita, zamknie z końcem bieżącego roku. Leczą się tam również pacjenci nefrologiczni. W jakiej placówce znajdą oni pomoc od 1 stycznia 2023 roku? Gdzie będą mogli być dializowani?

Interna w szpitalu przy ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu miała zostać zamknięta już w maju br. Właściciel, czyli spółka Da Vita, planował to zrobić z przyczyn finansowych. Co ważne, oddział ten ma również pod opieką pacjentów nefrologicznych. W kwietniu prezydent Elbląga, władze wojewódzkie i przedstawiciele Da Vita, podpisali porozumienie w sprawie funkcjonowania oddziału do końca br. W jakiej placówce za półtora miesiąca pacjenci nefrologiczni znajdą pomoc w Elblągu?

Jak informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta, od 1 stycznia 2023 roku w szpitalu wojewódzkim planowane jest uruchomienie pododdziału nefrologicznego w miejsce likwidowanego oddziału w szpitalu przy ul. Zw. Jaszczurczego. Ma to być dziesięć łóżek. - Pododdział będzie funkcjonował w szpitalu wojewódzkim w ramach oddziału chorób wewnętrznych. Dializy dla pacjentów pododdziału będą świadczone przez firmę Da Vita na zasadzie podwykonawstwa. W ciągu najbliższych dwóch lat planowane jest utworzenie przy szpitalu wojewódzkim kompleksowego ośrodka nefrologicznego, który będzie zabezpieczał leczenie w ramach oddziału nefrologicznego oraz dializy, również ambulatoryjne - informuje rzeczniczka prezydenta.

Jak zapewnia Joanna Urbaniak, do tego czasu dializy będą nadal świadczone przez firmę Da Vita w ambulatoryjnej stacji dializ przy ul. Zw. Jaszczurczego. Co stanie się z budynkiem szpitala przy ul. Zw. Jaszczurczego? - Zostanie on przekazany Szpitalowi Miejskiemu w Elblągu w nieodpłatne użytkowanie, celem uruchomienia w nim po zlikwidowanym oddziale internistycznym, dodatkowych 25 łóżek zakładu opiekuńczo-leczniczego od 1 kwietnia 2023 roku. Szpital Miejski będzie wynajmował pomieszczenia firmie Da Vita z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ. Również od 1 stycznia 2023 roku miejsca internistyczne po zlikwidowanym oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu przy ul. Zw. Jaszczurczego zabezpieczy Szpital Miejski w Elblągu. Należy podkreślić, że wszystkie te zmiany mają na celu poprawę jakości świadczenia usług medycznych osobom z przewlekłą chorobą nerek i w żaden sposób nie wpłyną na ograniczenie dostępu do tych świadczeń – informuje Joanna Urbaniak.