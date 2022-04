Interna zostaje do końca roku

W czwartek (21 kwietnia) władze Elbląga podpisały porozumienie ze spółką Da Vita w sprawie dalszego funkcjonowania oddziału wewnętrznego w szpitalu przy ul. Jaszczurczego. Przypomnijmy, że w lutym pisaliśmy o tym, iż tamtejsza interna ma zostać zlikwidowana. Na tym oddziale leczeni są również pacjenci nefrologiczni.

Przypomnijmy: Oddział wewnętrzny szpitala przy ul. Związku Jaszczurczego miał zostać zamknięty. Właściciel zdecydował, by zakończyć jego działalność w maju br., między innymi z przyczyn finansowych. Warto dodać, że oddział ten ma również pod opieką pacjentów nefrologicznych. Oddział wewnętrzy szpitala przy ul. Zw. Jaszczurczego należy do spółki Da Vita.

Będzie on jednak funkcjonował do końca do tego roku. W czwartek w tej sprawie porozumienie podpisali Michał Missan, wiceprezydent Elbląga oraz dyrektorzy spółki Da Vita: Krzysztof Huratcz i Jakub Janiak.

Podpisanie porozumienia, fot. Michał Skroboszewski

- Dla naszej spółki, jako organizatora ochrony nefrologicznej w wielu miejscach w Polsce, łącznie 3500 pacjentów, ośrodek w Elblągu był zawsze bardzo ważny. Kompleksową opiekę mają tutaj pacjenci nefrologiczni. Jest on w tym rejonie bardzo potrzebny. Mamy odpowiednią technologię i doświadczony zespół - mówi Krzysztof Hurtacz, dyrektor generalny spółki Da Vita.

Działalność oddziału internistycznego, na którym leczeni są także pacjenci nefrologiczni, przedłużono na razie do końca 2022 roku.

- W 2023 roku zapadną dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie, także w sprawie stacji dializ. Pacjenci zostaną zabezpieczeni, mogą być o to spokojni – mówi Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Porozumienie podpisano w elbląskiej delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Tu najważniejsze jest dobro pacjenta i cieszymy się, że mogliśmy zainicjować rozmowy o przedłużeniu pracy oddziału. Trzeba podkreślić także rolę Narodowego Funduszu Zdrowia - mówi Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.