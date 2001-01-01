UWAGA!

Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. Jakie decyzje podjęli radni?

W czwartek (25 września) odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Jakie decyzje podjęli radni?

Radni podjęli między innymi decyzję w sprawie nowego cennika przyjmowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów (opłaty za wywóz odpadów nie zmieniły się). Zgodzili się również na nadanie nowego patrona Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu - Franciszka II Rakoczego zastąpił Bolesław Chrobry.

Rada Miejska zgodziła się również na to, by Elbląg przystąpił do nowego Związku Gmin i Powiatu Subregionu Zalewu Wiślanego (pisaliśmy o tym przy okazji debaty gospodarczej podczas Ogrodów Polityki), a także na to, by miasto zawarło porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie utrzymania koryta Kumieli, która w lipcu tego roku spowodowała kolejną powódź w okolicach ul. Związku Jaszczurczego.

Najwięcej emocji wzbudziła na sesji kwestia zmian organizacyjnych w Zarządzie Budynków Komunalnych, który ma przejąć od 1 stycznia 2026 r. dotychczasowe zadania referatu spraw mieszkaniowych Urzędu Miejskiego. Dyskusja nad tym punktem programu jak i samą uchwałą trwała prawie dwie godziny. Wkrótce więcej o tej sprawie na portElu.

red.

