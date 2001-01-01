Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. Oglądaj na żywo

W czwartek o godz. 10 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Nad czym będą obradować elbląscy radni?

Radni podejmą m.in. decyzję w sprawie nowego cennika przyjmowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów, nadania nowego patrona Szkole Podstawowej nr 18, przystąpienia Elbląga do nowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego” oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wodami Polskimi w sprawie utrzymania koryta Kumieli, która w lipcu tego roku spowodowała kolejną powódź w okolicach ul. Związku Jaszczurczego.

O szczegółach decyzji poinformujemy na portElu.

Transmisję na żywo z obrad można śledzić na stronie esesja.tv