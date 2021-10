Elbląska Platforma z nowym szefem

Michał Missan został nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Elblągu. Decyzję taką podjęli jednomyślnie członkowie tej partii podczas sobotnich (23.10) wyborów.

Przypomnijmy. Michał Missan (45 lat), po rezygnacji senatora Jerzego Wcisły ze stanowiska przewodniczącego elbląskiej PO, został w lipcu pełniącym obowiązki struktur tej partii w naszym mieście. Już wówczas Missan zapowiadał, że wystartuje w powszechnych wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Elblągu. Te odbyły się w sobotę, 23 października. Michał Missan na to stanowisko został wybrany jednogłośnie przez członków partii.

- Jest to duży mandat zaufania, za który dziękuję. Będę stawiał na budowanie drużyny, ale takiej, która ze sobą współpracuje w regionie - mówił Michał Missan, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 25 października.

Szefem regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej został po sobotnich wyborach poseł Jacek Protas.

- Zachęcam wszystkich tych, którzy są aktywni i chcą walczyć o demokrację w Polsce, o trójpodział władzy, o zachowanie praw obywatelskich, o powstrzymanie Prawa i Sprawiedliwości przed wyprowadzeniem nas z Unii Europejskiej do wstąpienia do struktur PO. Jesteśmy otwarci, czekamy również na elblążan i mieszkańców powiatu elbląskiego - mówił Jacek Protas.

Zarówno Michał Missan jak i Jacek Protas podkreślali, że obecnie najważniejszym zadaniem, które stoi przed Platformą Obywatelską są przygotowania do wyborów w 2023 roku.

- Partie działają po to, by wygrywać wybory i realizować swój program. Nasz cel to przygotowanie się do nich, bierzemy też pod uwagę, że mogą być to wcześniejsze wybory. Przed nami bardzo dużo pracy – podkreślał poseł Jacek Protas.

Platforma Obywatelska w regionie liczy obecnie 1200 członków, z tego w Elblągu jest to 120 osób.