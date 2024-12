Elblążanie wyróżnieni na gali wolontariatu

Pierwsi do pomocy, ostatni do zaszczytów, ale wczoraj było ich święto. Aula im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie wypełniła się wyjątkowymi ludźmi, którym można było w szczególny sposób podziękować za ich godną naśladowania postawę i pomoc, jaką niosą codziennie potrzebującym z różnych środowisk.

– Wolontariusze są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego – mówi członkini zarządu województwa Maria Bąkowska. – Są naszym dobrem i należy im się ogromny szacunek za wszystko co robią, aby uczynić nasz świat piękniejszym. Doceniajmy działalność społeczników na co dzień. Nie tylko śpieszą na pomoc innym, ale też angażują się społecznie w działalność kulturalną, ekologiczną, są liderami lokalnych społeczności, animatorami, którzy bezinteresownie włączają się także w działania organizacji pozarządowych takich jak np. Caritas, PCK, WOŚP, ZHP, OSP, Banki Żywności oraz instytucji publicznych. Dziś jest ich święto i dziś to my mówimy im głośne, dziękujemy.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest obchodzony 5 grudnia. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Podczas wojewódzkiej gali w Olsztynie rozstrzygnięto także XXIV edycję konkursu „Barwy Wolontariatu”, który wyróżnia wzorcowe działania na polu wolontariatu. Do konkursu zgłoszono 59 wniosków.

Zwycięzcy konkursu:

- I miejsce: Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół w Kętrzynie

- II miejsce: Damian Tacka z Zespoł Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

- III miejsce: Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie

W gronie laureatów znaleźli się również:

- Klub Wolontariusze 18+ przy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi

- Antonina Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu

- Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie

- Wolontariat pracowniczy olsztyńskiego sklepu Castorama

- Sandra Kołakowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie

- Natalia Fijałkowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu

- Celina Jankowska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych w Komorowie Żuławskim

Uhonorowano także wszystkich nominowanych w konkursie.

Organizatorem gali wolontariatu był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu z Elbląga.