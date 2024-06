EPWiK oflagowany

W poniedziałek (3 czerwca) na bramie EPWiK przy ul. Rawskiej pracownicy wywiesili biało-czerwone flagi. – Taką formułę przybrał tymczasowo nasz strajk. Nadal jesteśmy w sporze zbiorowym z prezesem EPWiK, ale mamy nadzieję, że prezydent Elbląga spełni zadeklarowane podczas spotkania z nami działania i ten spór się zakończy - mówi Jolanta Raczyńska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, którego członkami są m. in. pracownicy EPWiK.

Jak podkreśla Jolanta Raczyńska, jest to przerwa w proteście, a nie jego koniec. - Zdecydowaliśmy się na taką, niedrastyczną jego formułę. Po pierwsze jesteśmy odpowiedzialnymi osobami i wiemy jakie skutki poniosłoby za sobą opuszczenie przez nas stanowisk pracy. Po drugie mamy nadzieję, że prezydent Michał Missan spełni zadeklarowane podczas spotkania z nami działania – wyjaśnia Jolanta Raczyńska.

Przypomnijmy, że chodzi tu o spotkanie komitetu strajkowego EPWiK i prezydenta Elbląga Michała Missana, które odbyło się 26 maja. Nie uczestniczył w nim prezes EPWiK Marek Misztal. Prezydent zadeklarował wówczas sprawdzenie, czy w pozostałych spółkach miejskich wypłacany jest dodatek stażowy oraz analizę wynagrodzeń w tego typu spółkach w innych samorządach, a także przeprowadzenie audytu zewnętrznego w EPWiK.

29 maja prezes EPWiK Marek Misztal i przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, podpisali porozumienie. Zgodnie z nim pracownicy EPWiK oflagują jedynie zakład i będą świadczyć wszystkie usługi na rzecz mieszkańców. Zawarte porozumienie gwarantowało też jednorazową wypłatę 300 zł brutto każdemu pracownikowi spółki do 31 maja 2024 r. Prezes EPWiK zadeklarował również, że po zatwierdzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków czyli po 13 października 2024, strony przystąpią do rozmów na temat wartościowania stanowisk pracy w celu weryfikacji nierówności płacowych oraz do rozmów na temat dodatku stażowego

- Aktualnie zostały wysłane zapytania o rozeznanie cenowe do firm audytorskich. Do 5 czerwca czekamy na odpowiedzi – informowała 29 maja Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląg.

- Rozmowy z prezydentem Michałem Missanem przebiegały w bardzo dobrej atmosferze. Nasze postulaty spotkały się z jego zrozumieniem. Liczymy, że uda się rozwiązać pozytywnie dla nas ten spór - dodaje Jolanta Raczyńska.