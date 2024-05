3 czerwca ma rozpocząć się strajk w EPWiK (aktualizacja)

Taką informację przekazał mediom Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Alternatywa. Przeprowadzi go zrzeszony w Alternatywie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług, działający w EPWiK.

Związkowcy ogłosili w środę po godz. 15 decyzję o terminie strajku. Ma rozpocząć się 3 czerwca i być bezterminowy. Przypomnijmy, że frekwencja w referendum strajkowym trwającym od 18 do 30 kwietnia wyniosła ponad 62 procent, a za strajkiem opowiedziało się ponad 95 procent głosujących.

- W związku z brakiem jakichkolwiek konstruktywnych propozycji ze strony prezesa Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marka Misztala i lekceważeniem pracowników spółki przez nowego prezydenta miasta Michała Missana, zrzeszony u nas Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług podjął decyzję o rozpoczęciu 3 czerwca bezterminowej akcji strajkowej w EPWiK. Odpowiedzialność za wszelkie niedogodności dla mieszkańców związane ze strajkiem będzie ponosić pracodawca wraz z władzami miasta – informuje w komunikacie rozesłanym do mediów Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Alternatywa, w którym zrzeszony jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług, działający w EPWiK.

Piotr Szumlewicz zapewnia, że strajkować będą wszystkie działy w tej miejskiej spółce.- Udział w strajku jest dobrowolny, ale przypuszczamy, że w strajku weźmie udział ponad połowa pracowników – dodaje

Związkowcy domagają się wprowadzenia dodatku stażowego i podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o kolejne 600 zł brutto. (dotychczas w tym roku otrzymali 600 zł brutto podwyżki).

Wysłaliśmy do prezesa EPWiK Marka Misztala pytania, jak spółka przygotowana jest do strajku i co on oznacza dla mieszkańców? Czy mogą obawiać się np. przerw w dostawie wody? Na odpowiedzi czekamy.

Jak się dowiedzieliśmy od Joanny Urbaniak, rzecznik prasowej prezydenta Elbląga, jeszcze nie doszło do spotkania Michała Missana z przedstawicielami załogi i związkowcami w EPWiK, jest ono planowane w najbliższym czasie. – Pan prezydent, jak mówił na jednej z ostatnich konferencji prasowej, chce dokładnie zapoznać się z sytuacją w spółce i sytuacją pracowników – powiedziała nam Joanna Urbaniak.

Przypomnijmy że w EPWiK pracują obecnie 232 osoby, 126 z nich należy do związków zawodowych.

Do sprawy wrócimy.

Aktualizacja, 23 maja:

W związku z zapowiedziami strajku swoje stanowisko w sprawie przekazał nam Marek Misztal, prezes zarządu EPWiK.

- Po raz kolejny Związkowa Alternatywa oraz zrzeszony z nią Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług udowadniają, że najważniejszy jest rozgłos medialny reklamujący korzyści związane z przynależnością do Związku. Ewidentnym przykładem jest sposób przekazu o planowanym do przeprowadzenia strajku w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu. Informacja o zamiarze przeprowadzenia strajku wpłynęła do spółki w dniu dzisiejszym, tj. następnego dnia po przekazaniu informacji do mediów. Spółka informuje, że praca typowego przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnego odbywa się w sposób ciągły i najczęściej zautomatyzowany. Stawianie tez, które mają na celu zastraszyć naszych klientów mieszkańców są nieodpowiedzialne i nieprzemyślane. Przerwy w dostawie wody występują najczęściej w pobliżu miejsc, gdzie doszło do awarii lub w wyniku płukania sieci. Większość z nas tego nawet nie zauważa - czytamy m. in. w przesłanym oświadczeniu prezesa. Jego zdaniem "prawo do przeprowadzenia akcji strajkowej nie jest absolutne i podlega istotnym ograniczeniom", bo przepisy zakazują m. in. zaprzestania pracy w ramach akcji strajkowej na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. - Zwracamy uwagę, że Komitet Wolności Związkowej MOP uznał m.in. zakłady produkujące i dostarczające wodę za branże, które są ważne z punktu widzenia ochrony życia zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa, a tym samym, w których prawo do strajku ulega ograniczeniom - wskazuje Marek Misztal. Dodaje, że pracownikom za czas uczestnictwa w strajku nie przysługuje wynagrodzenie. Całe oświadczenie tutaj.