Fundacja Dumni z Elbląga ma zwrócić rządową dotację w całości

- Fundacja Dumni z Elbląga zwraca dotację w całości. Otrzymała 2,186 ml zł złotych na zakup nieruchomości z wyposażeniem w celu stworzenia centrum edukacyjnego. To jest również ta fundacja, która powstała niespełna cztery miesiące przed ogłoszeniem naboru do programu. Nie posiadała żadnego doświadczenia, dlatego informacje przedstawione we wniosku były nieprawdziwe i podobnie jak w przypadku Integry (inna fundacja, która również ma zwrócić dotację-red.), jest w przygotowaniu zawiadomienie do prokuratury o wyłudzenie dotacji - powiedziała na dzisiejszej (4 kwietnia) konferencji prasowej Joanna Mucha, wiceministra edukacji.

Trwa kontrola resortu edukacji w organizacjach, które dostały pieniądze na zakup nieruchomości w programie Willa plus. Pod lupą znalazła się między innymi dotacja dla Fundacji "Dumni z Elbląga", która za prawie 2,2 mln dotacji kupiła posiadłość w Karczowiskach Górnych. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Joanna Mucha, wiceministra edukacji, poinformowała, że Fundacja Dumni z Elbląga ma zwrócić pieniądze, a "w przygotowaniu jest zawiadomienie do prokuratury o wyłudzenie dotacji".

Wiceministra podkreśliła, że "bardzo wyraźnie zwiększyliśmy nadzór nad inwestycjami, nad ich rozliczeniem, nad przyjmowaniem sprawozdań i ich analizą". - Ten proces został sformalizowany. Wcześniej odbywał się na gębę, bez trybu. My to widzimy w kontaktach z tymi beneficjentami, w kontaktach, które wyglądają w ten sposób, że wzywamy do uzupełnienia wniosków, dajemy jakiś termin i beneficjent jest strasznie zdziwiony, że jakiś termin go obowiązuje - mówiła Joanna Mucha.

Poinformowała również, że "19 sprawozdań z inwestycji jest w procesie weryfikacji". - Myślę, że ten proces również przyniesie decyzje o zwrotach. 10 inwestycji do końca kwietnia będzie sprawdzone na miejscu. W trzech inwestycjach jesteśmy w tej chwili, na miejscu, sprawdzamy je. Trzy kolejne jeszcze w tym tygodniu - przekazała Joanna Mucha.

Przypomnijmy, że zarejestrowana w kwietniu 2022 roku Fundacja Dumni z Elbląga kupiła za 2 mln 186 tys. rządowej dotacji okazałą posiadłość o powierzchni 2,6 hektara z dwoma domami, tarasem, wiatą na trzy auta, garażem, domkiem pszczelarza, stawami oraz lasem w Karczowiskach Górnych. W marcu 2023 roku Fundacja otrzymała kolejną ministerialną dotację: 615 tys. zł z programu Fundusz Młodzieżowy. Prezes Fundacji Kamil Nowak, podczas kontroli poselskiej Moniki Falej (Lewica) odmówił pokazania dokumentów fundacyjnych.

W doniesieniach medialnych mogliśmy kilkakrotnie przeczytać o powiązaniach prezesa Fundacji Dumni z Elbląga z Krzysztofem Szczuckim, prezesem Rządowego Centrum Legislacji, kierownikiem Akademii Prawa i Sprawiedliwości. Obaj panowie są szkolnymi kolegami i pojawiały się insynuacje, że to właśnie Szczucki pomógł w uzyskaniu Fundacji Dumni z Elbląga tak wysokiej dotacji. - On nie stoi za tym. Dementuję to. Ja znam wielu różnych ludzi, wiele ciekawych osób w naszym mieście również. On z tą fundacją nie ma nic wspólnego. To prawda, że znaliśmy się ze szkoły, ale znam wiele różnych ludzi ze studiów, pracują w Parlamencie Europejskim. To jest po prostu jeden z moich znajomych i tyle. Nie pomagał mi w uzyskaniu tej dotacji – powiedział nam w czerwcu 2023 roku Kamil Nowak.

