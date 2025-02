Galeria do liftingu i zabytkowe roszady

Miasto chce zlecić opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla prac konserwatorskich i remontów Galerii EL. Chodzi zarówno o budynek dawnego kościoła jak i jego murów. Działań dotyczących zabytków wspieranych przez jeden z rządowych programów ma być więcej, jednak, co ciekawe, będą to inne prace wcześniej zapowiadano.

Zacznijmy od kwestii samej Galerii EL. Jak czytamy w opublikowanym postępowaniu, miasto chce, by projekt jej dotyczący został zrealizowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Docelowo chodzi o takie działania, jak prace konserwatorskie murów i ścian zewnętrznych przy wejściu do galerii, szeroko zakrojone prace remontowe kruchty, krużganka, prezbiterium, konserwacja epitafiów i płyt nagrobnych, remont pomieszczeń biurowych, łazienek. Prace zakładają też ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących w poruszaniu się po galerii. Autor programu funkcjonalno-użytkowego ma również przygotować m.in. wizualizację lady sprzedażowej na terenie kruchty jako miejsca sprzedaży biletów, publikacji, pamiątek etc. Oferty zainteresowane podmioty mogą składać do 24 lutego. Jedynym kryterium branym pod uwagę jest w tym postępowaniu cena.

Postępowanie ogłoszone przez elbląski samorząd to pokłosie Rządowego Programu Ochrony Zabytków, w którym miastu przyznano środki na renowacje murów kościoła Bożego Ciała (ponad 3,3 mln zł) oraz prace budowlano-konserwatorskie kościoła św. Pawła (niemal 3,5 mln zł). W pierwszym etapie programu dofinansowanie przyznano też na remonty w kościele św. Jerzego (632 tys. zł). Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie unieważniła uchwały Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie dotacji na modernizację tych zabytków, uznając je za niezgodne z prawem. Podobna sytuacja dotyczyła całego województwa warmińsko-mazurskiego. Legislacyjne zawirowania w tej sprawie opisywaliśmy m. in. w tym materiale.

Ostatecznie pieniądze mają jednak trafić do Elbląga, ale zostaną dzięki nim zrealizowane inne zadania. Mowa o pracach dotyczących zabytkowego budynku przy Warszawskiej 55 (ma być tam siedziba Zarządu Portu Morskiego), zabytkowych kamienicach podległych ZBK, a także opisywanych w tym materiale działaniach związanych z Galerią EL. Dlaczego doszło do wymiany obiektów, które mają być objęte dotacjami? Na to pytanie odpowiedziała nam wiceprezydentka Elbląga Katarzyna Wiśniewska.

- Zgodnie z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanie z programu przeznaczone było na prace przy zabytkach stanowiących własność gminy bądź innych podmiotów zewnętrznych. W ramach dwóch ogłoszonych naborów Gminie Miasto Elbląg udało się pozyskać 4 wstępne promesy na prace przy 1 zabytku gminnym oraz 3 zabytkach podmiotów zewnętrznych. Zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do ww. uchwały warunkiem dalszego procedowania wniosków podmiotów zewnętrznych było udzielenie przez GME dotacji, niestety wyrok RIO dwukrotnie pozbawił Gminę podstawy prawnej jej udzielenia przez co nastąpiło wygaśnięcie 3 wstępnych promes. W związku z tym, zgodnie z § 10 załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Miasto Elbląg wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem, co pozwoliło przekierować całą kwotę na pilne potrzeby zabytków znajdujących się w zasobie gminnym – wyjaśnia Katarzyna Wiśniewska.