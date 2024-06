Sprawa elbląskich zabytków pod lupą RIO (aktualizacja)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie unieważniła już drugą uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie dotacji na modernizację zabytków. Dlatego planowane na czwartek na sesji głosowanie w sprawie dofinansowania remontu w kościele św. Jerzego nie odbędzie się.

Przypomnijmy, że w 2023 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesy inwestycyjne na dofinansowanie remontów otrzymał w pierwszym etapie kościół św. Jerzego (632 tys. zł), a w drugim etapie - kościół Bożego Ciała (3,3 mln zł) i kościół św. Pawła przy ul. Klimuszki (3,5 mln zł). Do remontu jeszcze długa droga, bo po pierwsze pieniądze z programu muszą trafić do samorządów, po drugie – samorządy muszą je przekazać, a po trzecie – muszą w danym samorządzie funkcjonować odpowiednie przepisy, które regulują kwestie finansowania takich inwestycji. I z tym jest największy problem. Zarówno pierwszą jak i drugą uchwałę Rady Miejskiej unieważniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. Ostatnia decyzja zapadła 4 czerwca, co oznacza że planowane na najbliższy czwartek głosowanie w sprawie przyznania dotacji na remont kościoła pw. św. Jerzego nie odbędzie się. Projekt uchwały zostanie zdjęty z porządku obrad.

- Podnoszone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2024 r. kwestie dotyczyły głównie zapisów dotyczących możliwości dofinansowania prac ze środków zewnętrznych; Zakwestionowane zapisy stworzone zostały w oparciu o ustalenia z RIO oraz na podstawie obowiązujących obecnie uchwał, które do tej pory nie budziły zastrzeżeń RIO. W związku z czym stanowisko RIO wydaje się być niespójne z dotychczasowymi rozstrzygnięciami i budzi niezrozumienie – twierdzi w imieniu władz miasta Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Na stronie RIO nie ma jeszcze uzasadnienia ostatniej decyzji w sprawie elbląskiej uchwały. Wysłaliśmy pytania do RIO, by wyjaśniła nam powody unieważnienia lokalnych przepisów. Czekamy na odpowiedzi.

Aktualizacja: Otrzymaliśmy od RIO treść decyzji o unieważnieniu uchwały RM w Elblągu wraz z uzasadnieniem:

"Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miejska w Elblągu, podejmując uchwałę Nr II/16/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasto Elbląg, w sposób istotny naruszyła przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności poprzez niedopełnienie obowiązku zgłoszenia uprawnionym organom projektu badanej uchwały, tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, co skutkowało stwierdzeniem nieważności przedmiotowej uchwały w całości, oraz poprzez przekroczenie ciążących na niej obowiązków, wynikających z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami"- czytamy w decyzji RIO.

Zdaniem RIO, treść uchwały wskazuje, że dotacje mogą otrzymać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w takkim przypadku mówimy o tzw. pomocy publicznej lub pomocy de minimis i dlatego projekt uchwały powinien być przesłany do zaopiniowania urzędom centralnym. RIO zwróciła też uwagę, że w treści uchwały Rada Miejska sugeruje, jak powinny wyglądać zapisy umowy, a to wkroczenie w kompetencje prezydenta. Dlatego unieważniła te lokalne przepisy.