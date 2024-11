Zarząd portu się przeprowadzi

Zamiast ul. Portowej – Warszawska. Taki będzie adres nowej siedziby Zarządu Portu Morskiego, czyli komunalnej spółki zarządzającej elbląskim portem. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni mają przegłosować, by do majątku spółki wnieść aportem budynek przy Warszawskiej 55.

O nowej siedzibie Zarządu Portu Morskiego pisaliśmy jako pierwsi we wrześniu tego roku. Ma nią zostać budynek przy ul. Warszawskiej 55, w którym przez lata działały organizacje pozarządowe, ostatnio stowarzyszenie „Elbląg Europa”. Miasto rozwiązało jednak umowę najmu, przekazując stowarzyszeniu na jego działalność inną siedzibę (przy ul. Kosynierów Gdyńskich), a w to miejsce chce przenieść siedzibę Zarządu Portu Morskiego, działającą od lat przy ul. Portowej.

– Trwają ustalenia w tej sprawie. Stan techniczny naszej obecnej siedziby przy ul. Portowej nie jest dobry, dlatego szukamy nowej, która będzie lepiej skomunikowana, w lepszej lokalizacji. Oczywiście będziemy też zobowiązani do pokrycia kosztów prac dostosowujących Warszawską 55 do naszych potrzeb – mówił nam jeszcze we wrześniu Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego.

Wkrótce nowa siedziba dla Zarządu Portu Morskiego stanie się faktem. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 12 listopada radni mają wyrazi zgodę, ben budynek wnieść aportem do majątki tej miejskiej spółki. Na wtorkowym posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej cała siódemka radnych (zarówno PO jak i PiS) zaopiniowała to rozwiązanie pozytywnie, więc głosowanie na sesji wydaje się formalnością.

Budynek przy ul. Warszawskiej 55 ma ponad 460 m kw. powierzchni użytkowej i znajduje się na działce o powierzchni 1 tys. m kw. Na jego przekazanie aportem miejskiej spółce, mimo że teren leży w granicach portu, nie musi w tym przypadku wyrażać zgody minister infrastruktury. Potrzebna jest jedynie zgoda Rady Miejskiej.

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego, miesięczne utrzymanie pustego obecnie budynku przy ul. Warszawskiej 55 to koszt ok. 2,8 tys. złotych. – Koszty od 1 stycznia do 31 sierpnia 2024 r. wyniosły 22,5 tys. zł. Dodatkowo ZBK jednorazowo poniósł wydatek związany z osuszeniem budynku w wysokości 44,1 tys. zł – dodaje rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Co stanie się z dotychczasową siedzibą Zarządu Portu Morskiego przy ul. Portowej? Spółka zajmuje tu obecnie pomieszczenia na parterze, na piętrze znajdują się mieszkania komunalne. – Nie mamy jeszcze szczegółowych planów dotyczących tej nieruchomości. Nadal będą tam funkcjonować mieszkania komunalne, a w sprawie pomieszczeń zajmowanych przez spółkę nie ma jeszcze decyzji – mówił na wtorkowym posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu.