Galeria pod psem i kotem (odc. 179)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kajtek został oddany do schroniska we wrześniu 2021 po śmierci swojego opiekuna. Kajtek to mniej więcej 16-letni pies średniej wielkości. Jest łagodnym i spokojnym, już trochę niedołężnym stworzeniem. Martwimy się bardzo, że temu staruszkowi przyjedzie spędzić zimę, a może i resztę życia, w schronisku... Kto da mu dom? Informacje o adopcji w tym linku. Rysio trafił do schroniska w styczniu 2019 roku z ulicy Druskiej jako kilkumiesięczny kocurek. W warunkach schroniskowych jest trochę nieśmiały, ale jesteśmy pewni, że szybko zaaklimatyzuje się w prawdziwym domu. Kto go przygarnie? Informacje o adopcji w tym linku.

oprac. daw