Galeria pod psem i kotem (odc. 182)

arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kotka Anika trafiła do schroniska pod koniec listopada tego roku. Znaleziono ją pod maską samochodu - nie wiadomo skąd dokładnie przyjechała. Anika ma około 3 miesiące. Jest oswojona i przymilna. Czy ktoś jej szuka? Wojtuś trafił do schroniska 5 grudnia 2021 roku razem ze swoim rodzeństwem. Pracownikom schroniska powiedziano, że szczeniaki znaleziono na przystanku autobusowym na ulicy Bażyńskiego. Psiaki mają około 2,5 miesiąca. Są wychudzone, ale pełne energii i miłości do człowieka. Gdy dorosną, będą zapewne dużymi psami. Wszystkie psiaki są przyjaźnie nastawione do innych psów a także do kotów.

