"Jestem zaskoczony i szczęśliwy"

- Nie spodziewałem się, że wygram. W tym roku nie przygotowywałem się do testu, poszedłem na żywioł – mówi Krzysztof Borzęcki, zwycięzca V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. Pan Krzysztof odpowiedział poprawnie na 41 z 60 pytań.

Krzysztof Borzęcki urodził się w Elblągu, ma 41 lat. Co skłoniło go do udziału w tegorocznym Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu?

- Bardzo lubię to miasto oraz historię Elbląga. Czytam o tym wiele książek. Chętnie opowiadam też o Elblągu osobom, które mieszkają w innych miastach. Tak się składa, że pracuję dla firmy z innego miasta i opowiadam im jaki Elbląg jest fajny. W teście startuję od samego początku, ale jest to moja pierwsza wygrana. Naprawdę jestem nią zaskoczony, ale też szczęśliwy. Nie spodziewałem się, że wygram. W tym roku nie przygotowywałem się do testu, poszedłem na żywioł - mówi Krzysztof Borzęcki.

Które z pytań sprawiło mu największą trudność? - Wszystkie sportowe. Ze sportem nie jest mi za bardzo po drodze. Strzelałem w odpowiedziach, ale żadnej dobrej nie udało mi się zaznaczyć w sporcie - podkreśla Krzysztof Borzęcki.

Laureat V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu zaznacza, że takie wydarzenia budują szacunek do miasta, w którym się mieszka.

- Wystarczy spojrzeć na to, jaka jest frekwencja na tym teście, niezależnie czy jest to jego wersja stacjonarna czy online. Myślę, że ludzie zaczynają szukać informacji o swoim mieście, chcą znać historię Elbląga. Do udziału w teście zachęcają też fajne nagrody – mówi Krzysztof Borzęcki.

Pan Krzysztof za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał laptop ufundowany przez prezydenta Elbląga. V Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbył się w środę, 11 października, w dużej sali kina Światowid. Więcej o teście w tym artykule.