 Jubileusz 50-lecia i Bieg Piekarczyka

W tym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kończy 50 lat! Uroczystości jubileuszowe Ośrodek zaplanował na 7 czerwca, czyli dzień przed Biegiem Piekarczyka. Jak zmieniła się instytucja przez ten czas, jakie atrakcje zaplanowano dla mieszkańców i o rekordowym Biegu Piekarczyka rozmawiamy z dyrektorem MOSiR – Markiem Kucharczykiem.

- 50 lat minęło, jak ocenia Pan zmianę, którą przeszedł Ośrodek?

Marek Kucharczyk: - Na samym początku istnienia MOSiR skupiał się głównie na zarządzaniu infrastrukturą sportową, czyli obiektami. Obecnie oprócz tego Ośrodek od kilkunastu lat zajmuje się organizacją imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Zmieniła się trochę misja, teraz wychodzi się bardziej do ludzi, zapewnia im różnego rodzaju aktywności. Musimy się ciągle rozwijać, sprawdzać sportowe trendy i podążać za oczekiwaniami mieszkańców, którzy widać, że chcą w tych wydarzeniach brać udział.

- Trochę tych imprez i wydarzeń macie już na swoim koncie.

- Trochę tak. Tylko w ubiegłym roku zorganizowaliśmy ponad 200 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 65 000 osób, a obiekty sportowe odnotowały ponad 630 000 wejść. Te wydarzenia są bardzo różnorodne, bo część z nich skupia mniejszą liczbę odbiorców, a część trafia już do tysiąca osób. Do większych możemy zaliczyć Bieg Piekarczyka, Bieg Nocny, Bieg Niepodległości, czy Bażantarnia Jump&Run – która jest hitem wśród rodzin z dziećmi. Mniejsze to wszelkiego rodzaju wydarzenia np. wakacyjne: Hulajnóżka, Duathlon, MiniOlimpiada, ale również Wyścigi Smoczych Łodzi czy Festiwal Sportów Wodnych. Nasza oferta w całym roku jest tak bogata, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

- 50 lat to nie przelewki, jakie atrakcje zaplanował MOSiR dla mieszkańców Elbląga?

- Od godz. 13:00 zapraszamy wszystkich na plac Jagiellończyka. Najmłodsi będą mogli bezpłatnie skorzystać z animacji i dmuchańców. Od 16:00 rozpoczną się koncerty, w pierwszej kolejności wystąpią DIAMENTY z Młodzieżowego Domu Kultury, potem zespół soWHAT, następnie Black Cat Division. O 18:30 wystąpi Gracjan Kalandyk z zespołem, o 20:00 gwiazda wieczoru LIBER i ok. 21:15 set zagra DJ Fafaq. W międzyczasie ok. godz. 19:30 planujemy wspólny tort z mieszkańcami. Urodziny nie mogą odbyć się bez gości, więc zapraszam wszystkich na sobotę, 7 czerwca – bądźcie w tym dniu z nami.

- A dzień później Bieg Piekarczyka, już wiemy, że po raz kolejny padł rekord.

- Dokładnie, na listach startowych mamy 2300 zawodników. 1200 biegaczy na 10 i 5 kilometrów oraz 1100 dzieci i młodzieży w Mini Biegu. Najmłodsza zawodniczka, Mila, ma 8 miesięcy, a najstarszy zawodnik 80 i pół roku – jest to Pan Michel z miasta partnerskiego Compiegne. W wydarzeniu wezmą udział zawodnicy z całej Polski: m.in. z Trójmiasta, Warszawy, Łodzi, Olsztyna czy Szczecina oraz z Włoch, Francji i Ukrainy. Widać z roku na rok, jak rozwija się tam impreza. W tym roku naszą Ambasadorką jest Edyta Litwniuk – top influencerka sportowa, triathlonistka, biegacza, mama. Edyta będzie z nami podczas wydarzenia, pobiegnie na 5 kilometrów, więc będzie to też fajny moment na przybicie z nią „piątki”.

- Dla zawodników z innych miast czy państw, to też dobra okazja na zobaczenie Elbląga z innej strony.

- Trasa biegu jest tak ułożona, że biegnie przez najważniejsze punkty w Elblągu. Na pewno najbardziej widowiskowy jest fragment na Starym Mieście. Cieszy nas to, że biegnący turyści mają przy okazji startu w biegu okazję do zobaczenia naszego miasta. Elbląg da się lubić, warto go zobaczyć i zabłądzić między uliczkami. A Bieg Piekarczyka jest doskonałą wizytówką miasta, jest to największe wydarzenie biegowe tego typu w regionie.

- Na jubileusz 50-lecia MOSiR otrzyma prezent w postaci nowego kompleksu basenowego, jak idą prace?

- Zgadza się. Na wakacje zaprosimy mieszkańców i turystów do nowego kompleksu basenowego. Pięć zjeżdżalni, tory pływackie, rwąca rzeka, brodziki dla dzieci oraz rozbudowana strefa rekreacyjna, w której będzie można chwile odpocząć i się zrelaksować. Oprócz tego restauracja oraz punkt gastronomiczny zaraz przy wejściu na obiekt. Koncepcja i nasze założenia jest też takie, że będzie to miejsce do całodziennego spędzenia czasu, zamiast stania w korkach na Mierzeję Wiślaną. Ten pierwszy sezon też nam wiele powie, musimy pamiętać, że my sami będziemy uczyli się obiektu, ale dołożymy wszelkich starań, aby było wszystko dopięte na ostatni guzik. Zdajemy sobie sprawę, że obiekt będzie tematem gorącym, nie tylko ze względu na wakacyjną pogodę. Już teraz sama budowa budzi ogromne zainteresowanie, a w momencie kiedy ruszy sezon, z pewnością będzie się działo, ale jesteśmy na to gotowi. Miejsce ma być przyjazne dla wszystkich, ma być odskocznią od codzienności, chcemy aby był to obiekt, który będzie wizytówką miasta i też magnesem dla turystów.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał również w tym roku statuetkę za najlepszy Ośrodek w Polsce, do czego taka nagroda zobowiązuje?

- To bardzo duże wyróżnienie dla nas. W plebiscycie brały udział Ośrodki z całej Polski, konkurencja była spora i mocna. 90-osobowa komisja składająca się z ekspertów zadecydowała, że to właśnie do nas powinna trafić statuetka Ośrodek Sportu 2024. Ciągle pracujemy na dobrą opinię, na zadowolenie mieszkańców, nad ofertą sportowo-rekreacyjną. Do czego zobowiązuje? Do nieustannego rozwoju i nie spoczywaniu na laurach. Mamy jasno określony cel i będziemy go sumiennie realizować.

- Czego możemy życzyć elbląskiemu MOSiR-owi na kolejne lata?

- Na pewno tego, żeby nie zabrakło nam nigdy zapału, żeby zawsze nam przyświecał jasny, sportowy cel. Żeby w dalszym ciągu udawało nam się aktywować elblążan i zachęcać ich do wychodzenia z domu. Dziękuję bardzo władzom miasta, panu Prezydentowi dr. Michałowi Missanowi za współpracę na medal i wspieranie nas we wszystkich działaniach.

Chciałbym też wspomnieć, że elbląski MOSiR to przede wszystkim pracownicy. Dzięki nim to wszystko funkcjonuje jak należy, więc jeśli mógłbym sobie czegoś jeszcze życzyć, to na pewno tego, żeby tak jak teraz, parownicy spisywali się na medal. Bez nich wiele rzeczy by się nie udało, ja mogę tym okrętem sterować, ale bez dobrze zgranego zespołu, sam nie dam rady. Za to im z całego serca dziękuję.

- Życzymy wszystkiego najlepszego za koleje 50 lat i trzymamy kciuki za dobrą pogodę na najbliższy weekend. Dziękuję za rozmowę.

- Oby się sprawdziła, również dziękuję.

Program obchodów 50-lecia MOSiR – 7 czerwca (Plac Jagiellończyka):

od 13:00 – Animacje dziecięce oraz strefa gastronomiczna

16:00 – zespół Diamenty MDK

17:00 – Występ grupy: SO what

18:00 – Występ grupy: Black Cat Division

18:30 – Koncert: Gracjan Kalandyk

19:30 – Jubileuszowy tort

20:00 – Koncert: Liber

21:15 – DJ set: Fafaq

XVI Elbląski Bieg Piekarczyka

7:30-9:30 – Wydawanie pakietów startowych – Lodowisko „Helena

9:45 – Wspólna rozgrzewka

9:55 – Uroczyste otwarcie zawodów

10:00 – Bieg Piekarczyka na 10 km i Bieg Towarzyszący na 5 km,

11:30 – Zamknięcie trasy

11:45 – Ceremonia wręczenia nagród i loteria fantowa (scena na Placu Jagiellończyka)

Mini Bieg Piekarczyka

7:30-13:30 – Wydawanie pakietów startowych Lodowisko Helena

12:00 – otwarcie zawodów

12:35 – Start biegu z rodzicami 0-2 lata

ok. 12:45 – Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata

ok. 13:00 – Start biegu dzieci 5-6 lat

ok. 13:25 – Start biegu dzieci 7-8 lat

ok. 13:45 – Start biegu dzieci 9-10 lat

ok. 14:00 – Start biegu dzieci 11-12 lat

ok. 14:10 – Start biegu dzieci 13-14 lat

Zachęcamy do wspólnego kibicowania, spędzenia czasu i skorzystania z przygotowanych przez nas atrakcji. Bądźmy razem przez te dwa dni!