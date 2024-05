Kandydaci na policjantów kontra tor przeszkód

- Zawsze chciałam być policjantką, odchowałam już dzieci i jestem w takim wieku, że mogę teraz zadbać o siebie. Jeśli dzisiaj na torze mi dobrze pójdzie, to wiem, że mogę podejść do rekrutacji - wyznaje pani Aleksandra. Komenda Miejska w Elblągu zorganizowała dziś (23 maja) Dzień Kandydata do policji, podczas którego wszyscy chętni, również niepełnoletni za zgodą rodziców, mogli spróbować swoich sił podczas toru sprawnościowego, będącego częścią procedury rekrutacyjnej dla kandydatów do policji. Zdjęcia.

- Minuta i 41 sekund to czas na pokonanie wszystkich przeszkód, trzeba się w nim zmieścić, żeby dostać się do służby - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. - Organizujemy tor w Elblągu, żeby nasi mieszkańcy nie musieli jeździć do Olsztyna, gdzie taki tor można pokonać raz w miesiącu. My dajemy okazję podejścia do toru raz na dwa miesiące. Można przyjść na halę i sprawdzić swoje umiejętności oraz stan przygotowania. Jeśli się okaże, że przed przystąpieniem do policji potrzebny jest trening, to za dwa miesiące jest kolejna szansa.

Dzisiejszy test nie był oficjalny i decydujący, można do niego podchodzić kilka razy. Wymagał jednak sprawności fizycznej oraz zwinności, bo zawiera wszystko, czego wymaga prawdziwy egzamin.

- Jestem tu dziś, bo staram się dostać do policji, mam już nawet termin egzaminu i to jest dobry moment do sprawdzenia się i przygotowania - przyznaje 21-letni pan Jakub. - Tydzień temu byłem w Komendzie Wojewódzkiej w Olsztynie, dziś mam okazję, żeby zobaczyć, czy zmieszczę się w czasie. Bardzo dbam o kondycję i o to, by być w formie, w Olsztynie nie miałem problemu z pokonaniem toru, więc myślę, że sobie poradzę. Policjantem chciałbym być z powołania pomagania innym, obecnie działam w ochotniczej straży pożarnej.

Marzenie o wstąpieniu w szeregi policji dzielą też panie Patrycja i Aleksandra.

- Zawsze chciałam trafić do służb, dziś mogę się przetestować przed głównym egzaminem, wcześniej byłam na próbnych w Gdańsku, gdzie na WSB studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne, służby specjalne i policyjne - przyznaje pani Patrycja. - Poszło mi tam słabo, bo miałam problem z czasem, więc teraz podczas przygotowań bardzo się pilnowałam, żeby się w nim zmieścić, zobaczymy, jak będzie dziś. Właściwie została mi tylko obrona, więc jeśli dobrze pójdzie, to będę chciała od razu startować do służb.

- To mój drugi taki próbny test, wcześniej sprawdzałam się w Olsztynie, dziś muszę pilnować czasu - dodaje 36-letnia pani Aleksandra. - Zawsze chciałam być policjantką, odchowałam już dzieci i jestem w takim wieku, że mogę teraz zadbać o siebie. Jeśli dzisiaj na torze mi dobrze pójdzie, to wiem, że mogę podejść do rekrutacji.

Dla wielu kandydatów, pokonanie dzisiejszego toru ma być impulsem do podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi policji. Jedną z takich osób jest 34-letni pan Daniel, który na co dzień pracuje w Norwegii.

- Mam teraz urlop w Polsce i postanowiłem wziąć udział w teście na kandydata do policji, ponieważ chciałbym tu wrócić na stałe - mówi. - Mam żonę w mundurówce i ona jest moją inspiracją oraz motywacją. Co prawda do dzisiejszego testu się nie przygotowywałem, ale myślę, że jestem w na tyle dobrej formie, że będzie dobrze. Proces rekrutacji trochę trwa, ale mam nadzieję, że z końcem roku uda się mieć go za sobą - dodaje.

Swoich sił w pokonaniu toru przeszkód mogli spróbować uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Wśród nich była Patrycja z klasy drugiej. - Wybrałam profil technik analityk z pragmatyką w pracy w policji i wiążę z tym swoją przyszłość - mówi. - Chciałabym spróbować takiego testu, który przechodzi się podczas prawdziwego procesu eliminacji do policji. Przygotowywałam się krótko, tydzień, może dwa. Ćwiczyłam w domu i trochę biegałam. Zobaczymy, czy sobie poradzę.

Na wszystkich chętnych czekał tor składający się między innymi z przewrotów, skoków przez płotki, rzutów piłką lekarską, brzuszków, biegania i skoków przez skrzynię.