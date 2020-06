KO w Elblągu po pierwszej turze wyborów: „Elblążanie zagłosowali za Rafałem Trzaskowskim”

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich politycy związani z Koalicją Obywatelską spotkali się dziś (29 czerwca) w Elblągu z przedstawicielami mediów. Mówili m. in. o planach przyjazdu Rafała Trzaskowskiego do naszego miasta.

Poseł Jacek Protas podziękował wyborcom z Elbląga i województwa warmińsko-mazurskiego za liczny udział w wyborach, a także za wsparcie Rafała Trzaskowskiego, który zastąpił niedawno Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydat PO w tych wyborach. Zaznaczał, że Trzaskowski osiągnął najwyższy wynik zarówno w Elblągu jak i Olsztynie.

- W regionie również uzyskał bardzo dobry, satysfakcjonujący wynik, co dobrze rokuje na drugą turę – zaznaczał poseł. - Jesteśmy głęboko przekonani, że Rafał Trzaskowski wygra te wybory w całym kraju, a przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim – mówił. Dodał, że przed działaczami KO dwa tygodnie ciężkiej pracy. - Musimy ruszać już od dzisiaj, już od teraz, do wyborców, aby przekonać tych, którzy oddali swoje głosy na innych kandydatów, a tych głosów było przecież niemało, że to Rafał Trzaskowski jest prezydentem, którego potrzebuje Polska i Polacy i że to on będzie silnym, niezależnym prezydentem, który poprowadzi Polskę ku lepszym czasom – mówił.

Senator Jerzy Wcisła wyraził przekonanie, że w swoich wyborach elblążanie nie dadzą się, jak to określił, „omamić byle czym”.

- Elblążanie zagłosowali za Rafałem Trzaskowskim – podkreślił. Stwierdził też, że kandydat PO wygrał w Elblągu, który jest „ciągle oszukiwany, mamiony różnego rodzaju obietnicami, które są niespełniane”. Jako przykład podał m.in. szybką kolej czy budowę obwodnic. Odniósł się także do kwestii kanału prowadzącego przez Mierzeję Wiślaną. - Próbowano zrzucić winę na Trzaskowskiego, że on nie chce tego kanału. On oczywiście nie chce kanału, którego nie chcemy my, który nie prowadzi do Elbląga. Cieszę się, że elblążanie mają tego świadomość. Tę świadomość wyrazili masowym udziałem w głosowaniu na prezydenta – podkreślił. - Przypomnę, że ponad 60% elblążan wzięło udział w tym głosowaniu i w sposób wyraźny poparli oni Rafała Trzaskowskiego.

Senator Jerzy Wcisła podkreślał podczas spotkania, że ich kandydat planuje przyjazd do naszego miasta. - Mam nadzieję, że to się uda. Elbląg jest miastem, które pokazuje, że jeżeli siły demokratyczne zgodnie ze sobą współpracują, to miasto może się rozwijać – przekonywał. - Myślę, że Trzaskowski będzie miał tutaj, w Elblągu, możliwość pokazania, jak ta Polska powinna wyglądać – mówił. On także podkreślał, że jest przekonany, że Rafał Trzaskowski wygra wybory, a w wyraźny sposób przyczynią się do tego także elblążanie.

Posłanka Elżbieta Gelert w czasie swojego wystąpienia podziękowała wszystkim mieszkańcom okręgu za wczorajsze wybory. - To nie tylko sam Elbląg, jako posłowie reprezentujemy tutaj cały okręg elbląski – zaznaczała. W swojej wypowiedzi zwracała się przede wszystkim do pań. - Mam bardzo wielką prośbę do wszystkich kobiet z tego okręgu, aby poparły Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście również te osoby, które do tej pory popierały innych, a przecież jest to znakomita część wyborców – mówiła. Zachęcała kobiety, by nie były obojętne, nie zostały w domu i zastanowiły się, który kandydat bardziej do nich przemawia i czyja polityka jest bardziej „prokobieca”. - W drugiej turze musimy się jeszcze bardziej zmobilizować. Panie, mobilizujcie swoich panów – przekonywała.

Do podziękowań za udział w wyborach i poparcie dla Rafała Trzaskowskiego dołączył także Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. Zachęcał również do zapoznania się z programem kandydata PO.

- Myślę, że jest wartościowym politykiem, samorządowcem, człowiekiem, na którego warto głosować. Dziękujemy za to, co było, prosimy o jeszcze i pełni nadziei ruszamy do boju o drugą turę – mówił.

W jaki sposób Koalicja Obywatelska chce zachęcić wyborców kandydatów takich jak Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak do poparcia Rafała Trzaskowskiego?

Po spotkaniu z dziennikarzami politycy KO zachęcali elblążan do głosowania na Rafała Trzaskowskiego (fot. Anna Dembińska).

- Druga część kampanii wyborczej, najbliższe dwa tygodnie, będą oczywiście poświęcone temu, by poszerzyć elektorat Rafała Trzaskowskiego, który dziś po części pokrywa się z elektoratem Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej – mówił Jacek Protas. - Proszę zauważyć, że Rafał Trzaskowski, jak również wszyscy inni politycy (KO – dop. red.) nie krytykowali żadnego z konkurentów. Nie odnosiliśmy się do ich polityki, do ich słów, po prostu robiliśmy swoje. Rafał Trzaskowski odwoływał się bezpośrednio do wyborców, przekonywał do swoich racji i chyba jako jedyny z kandydatów w ten sposób się zachowywał. Myślę, że została zbudowana przestrzeń, na której będzie można budować zaufanie wyborców Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia czy też wielu młodych ludzi, którzy zagłosowali na pana Bosaka – mówił. - Rafał Trzaskowski jest młodym, dynamicznym politykiem, samorządowcem, który chce łączyć Polaków, a nie dzielić. Zauważyliście państwo, że podczas wypowiedzi pana prezydenta Dudy wczoraj wieczorem, skandowano „tu jest Polska, tu jest Polska”. Pytam się, czy Polska była tylko w tym sztabie wyborczym, czy także w pozostałych dziesięciu? Dla nas każdy Polak ma prawo mieć swoje poglądy, możemy się pięknie różnić, ale Polska jest jedna i Polski naród jest jeden. Myślę, że to podejście Rafała Trzaskowskiego zostanie docenione przez wyborców w drugiej turze.

- Jestem głęboko przekonany, że Andrzej Duda sięgnął szklanego sufitu i nie jest w stanie już zebrać więcej głosów – dodał Jerzy Wcisła. - To są te głosy, które dzisiaj jeszcze wierzą, że Polska może być wyrwana z Europy, wyrwana z porządku praworządności, wyrwana z wolności, które człowiekowi przysługują, także z wolności gospodarczej czy wolności osobistych. Czy w Polsce niepotrzebny jest samorząd, wolne media – zastanawiał się. - Ta grupa (wyborców Andrzeja Dudy – dop. red.) większa nie będzie – przekonywał senator. - Rafał Trzaskowski jest częścią opozycji demokratycznej. Ci wszyscy kandydaci, którzy startowali obok Rafała Trzaskowskiego, to także demokraci. Jestem przekonany, że ich wyborcy będą wierni swoim zasadom i pójdą na wybory. Naszym zadaniem, czyli tych ludzi, którzy są obecni od początku przy Rafale Trzaskowskim, jest przekonanie innych, że nie walczymy tylko między Dudą a Rafałem Trzaskowskim, tylko walczymy między wizją polski demokratycznej, europejskiej, a wizją polski zakompleksionej, autorytarnej – mówił. Zaznaczył, że chce wraz z innymi politykami Platformy przekonywać do tego, by wyborcy innych kandydatów nie rezygnowali z udziału w drugiej turze i by głosowali na Rafała Trzaskowskiego.

- Skupiamy się przede wszystkim na naszych przyszłych wyborcach, a nie na wyborcach obecnego pana prezydenta – dodała Elżbieta Gelert.

Szczegóły ewentualnej wizyty Rafała Trzaskowskiego w Elblągu poznamy w najbliższych dniach. Druga tura wyborów prezydenckich w naszym kraju odbędzie się 12 lipca.