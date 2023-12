Korekta nawierzchni i ruch wahadłowy

Do 22 grudnia na moście w Nowakowie ruch samochodowy ma odbywać się wahadłowo. - Obecnie wykonywana jest korekta nawierzchni - informuje Robert Noremberg z biura prasowego Budimexu, który jest wykonawcą inwestycji.

Jak poinformował nas wykonawca, prace „mają na celu wygładzenie powierzchni”. - Nawierzchnia została usunięta, a styki montażowe były prostowane. Obecnie wszystkie warstwy są odtwarzane - wyjaśnia Robert Noremberg.

Ruch samochodów do 22 grudnia będzie odbywał się wahadłowo. Przypomnijmy, że wcześniej były kłopoty z systemem sterowania mostem. - System sterowania działa już prawidłowo. Planowane jest jeszcze włączenie do systemu dodatkowych sygnalizatorów na drodze dojazdowej pod mostem na brzegu zachodnim - informuje Robert Noremberg.

Przypomnijmy, że nowy most w Nowakowie oddano do użytkowania 5 lipca. Ponad 100-metrowy nowy most obrotowy w Nowakowie nad rzeką Elbląg ma usprawnić żeglugę, ale również wpłynąć na poprawę komunikacji kołowej. To konstrukcja stalowa. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko. Konstrukcja waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Kosztował 38 mln złotych.