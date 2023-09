Legionella w elbląskich zakładach (aktualizacja)

Jedna z naszych Czytelniczek poinformowała nas o wystąpieniu legionelli w zakładach GE Power. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby.

Według relacji Czytelniczki, pracownicy początkowo nie otrzymali żadnej informacji o wykryciu legionelli, dopiero z opóźnieniem jedna z osób odpowiedzialnych przeczytała wiadomość w tej sprawie na mailu (miało nie być np. żadnego telefonu w tej sprawie, by nie używać wody itp.).

Jak się dowiedzieliśmy, sprawą już zajmuje się Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu.

- Były przeprowadzone badania i wyszły przekroczenia, prowadzimy ścisły nadzór w tej sprawie - poinformował nas Paweł Grzędzicki z sekcji higieny pracy Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Pracownikom nic nie grozi, przeprowadzana jest dezynfekcja sieci, będą robione próby badań - zapowiada pracownik stacji. Dodaje jednocześnie, że zakład podjął w związku z zaistniałą sytuacją wszystkie kroki wymagane przez przepisy prawa oraz że firma co jakiś czas przeprowadza swoje kontrole w tym zakresie. Na ten moment wprowadzone już zostały procedury naprawcze.

Maila w tej sprawie wysłaliśmy także do GE Power (za pośrednictwem agencji, z której usług firma korzysta), czekamy na odpowiedzi. Pytamy m. in. o kwestie poruszone przez samą Czytelniczkę.

Aktualizacja, godz. 17:23:

- Komunikacja odnośnie wykrycia bakterii była rozesłana w dniu wczorajszym przez dział BHP pocztą służbową do wszystkich pracowników wraz z przekazaniem na tablice informacyjne dla pracowników warsztatowych - poinformowała nas osoba podająca się za zatrudnioną w firmie, która chce zachować anonimowość. Dodaje, że informacja tego rodzaju powinna również zostać przekazana w ramach codziennych spotkań. - Jeszcze wczoraj wg wiadomości miała być przeprowadzona dezynfekcja termiczna. Do odwołania zakazano korzystania z pryszniców na terenie zakładu. Do dzisiaj nie było kolejnego komunikatu i zakaz nadal obowiązuje, co zresztą nie spodobało się pracownikom warsztatowym i nie byli zadowoleni z tej decyzji. Informacja owej czytelniczki, że nie było komunikacji itp. jest nieprawdziwa - czytamy w wysłanym naszej redakcji mailu.

Oficjalne stanowisko, kiedy takowe otrzymamy, zamieścimy oczywiście w tym materiale.