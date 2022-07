Leniwy wypoczynek w Pasłęku (Na spacer z portElem, odc. 8)

Tym razem mam dla Was propozycję idealną na ciepłe i upalne dni. Pierwszy raz trafiłam tu rok temu i to dla mnie dobra alternatywa, kiedy znudzi mi się leżakowanie na Kadynach i nie mam ochoty na nadmorskie tłumy. Kąpielisko w Pasłęku to doskonały wybór na leniwe wypoczywania w czasie upałów. Zobacz zdjęcia.

Miejskie kąpielisko

Na terenie Parku Ekologicznego znajduje się jeziorko Pasłęckie, które zostało przystosowane na miejskie kąpielisko. Trzeba przyznać, że naprawdę się w tym temacie postarano. Jest tu spore molo, piaszczysta plaża, zadbane trawniki. Liczne drzewa dają możliwość schowania się w cieniu, na miejscu jest też zaplecze sanitarne i gastronomiczne, stoły do gry w ping-ponga i wiele innych. Przy samym jeziorze jest darmowy parking, tak samo z resztą jak i wstęp na kąpielisko. Dojście tu z centrum Pasłęka zajmuje ok. 20 minut na prawdę spokojnym tempem.

Tężnia solankowa

Ale nie samym leżeniem na słońcu człowiek żyje. Wokół samego jeziora jest ścieżka, a jej przejście to dobra okazja do rozprostowania nóg. Co kawałek są rozmieszczone liczne wiaty do grillowania i ławki. Dla mnie sporym zaskoczeniem jest tężnia solankowa, przy której można posiedzieć. Zdrowotne właściwości tych coraz częściej powstających obiektów są bardzo szerokie. Korzystanie z tężni jest polecane osobom, które mają osłabiony układ odpornościowy, ale także osobom ze schorzeniami dróg oddechowych. Dla mnie to spore zaskoczenie, że tuż pod nosem można ją znaleźć. Nie jest imponujących rozmiarów, ale zawsze to coś. A miło posiedzieć i się tam zrelaksować.

Bogactwo natury

Spacerując obok przepływającej tu rzeki Wąskiej, która ma liczne dopływy i tworzy małe wąwozy, można podziwiać wiele gatunków roślin, które raczej ciężko spotkać na co dzień. Są tu rzadkie gatunki takie jak np. malva alcea. Idąc dalej ścieżką dojedziemy do zbiornika wodnego, który przypadnie do gustu wędkarzom.

Miejsce wielu atrakcji

Park Ekologiczny w Pasłęku świetne miejsce na weekendowy wypoczynek. Nie ma tu jakiś dzikich tłumów, każdy spokojnie znajdzie miejsce dla siebie. Zachęcam, żeby też ruszyć ścieżką wzdłuż jeziora, a nawet zapuścić się trochę dalej.

Aleksandra Niziołek

"Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami.

Zapraszamy też do śledzenia bloga pani Aleksandry http://poprostutuiteraz.pl/