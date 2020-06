Mieszkaniec podpowiedział, jak promować miasto

„Tu znajdowała się kamienica cechu kramarzy”, „Tak wyglądała w tym miejscu 1 Maja” - takich opisów ze zdjęciami umieszczonych na płotach czy budynkach pojawiło się w ostatnich dniach w Elblągu więcej. Kto je porozwieszał? Tego nie udało nam się ustalić, ale naszym zdaniem to fajna podpowiedź na władz miasta, by w ten sposób – choć bardziej profesjonalnie – promować ciekawe miejsca w Elblągu. Jak uważacie? Zobacz zdjęcia.

„Będąc wczoraj rano na spacerze, zauważyłem, że ktoś porozwieszał kartki ze zdjęciami dawnych budynków po całej starówce i okolicy” - napisał do nas pan Adam, jeden z Czytelników.

Przedwojenne zdjęcia Elbląga są wydrukowane na formacie A4, umieszczone w foliowych koszulkach, by nie zamokły na deszczu i przyczepione na płotach czy murach dokładnie w takich miejscu, by przechodnie mogli porównać, jak wyglądało to miejsce przed wojną, a jak wygląda teraz.

Kto te kartki umieścił? Tego nie udało nam się ustalić. Może to był element jakiejś miejskiej gry? Może Czytelnicy wiedzą coś na ten temat? Bez względu na to jednak, kto stał za tym pomysłem, uważamy że jest to doskonała podpowiedź dla władz miasta, by właśnie w ten sposób – choć bardziej profesjonalnie (przy pomocy tablic np. dodatkowo z kodem QR, odsyłającym do strony internetowej o historii miasta) – promować ciekawe miejsca w Elblągu. Taki patent na promocję stosuje wiele samorządów w Polsce. Co sądzicie na ten temat?