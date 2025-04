Młodość, sztuka, dyplom

Podczas wystawy porozmawialiśmy z młodymi twórcami. Tak o szkole i o nowej ekspozycji w galerii mówi Kinga Roże.

- Poszłam do Liceum Sztuk Plastycznych ze względu na możliwość rozwinięcia moich zdolności rysowniczych, chciałam związać swoją przyszłość ze sztuką, która mnie interesowała od dzieciństwa. Nie wiem, jak to się u mnie pojawiło, ale zaczęłam zagłębiać się w historię sztuki i mnie to zaciekawiło. Przez lata podejmowałam też próby wykorzystywania innych technik, ale zostałam przy rysunku, bo czuję się przy tym najbardziej komfortowo. Planuję iść na wydział sztuki UWM lub na ASP w Gdańsku. Ze szkoły najbardziej zapamiętam niektórych nauczycieli, plenery, a przede wszystkim samą klasę, osoby wartościowe, które wielu rzeczy mnie nauczyły. Czuję napływ dumy i szczęścia, że dotrwałam do momentu, kiedy inni mogą oglądać to, co tworzę i to mnie motywuje do tworzenia kolejnych prac. Na wystawie w galerii można zobaczyć moje autoportrety i portrety, sylwetki kobiece z wykorzystaniem zwierzęcych czaszek, skupiłam się na motywie vanitas. Do tego stworzyłam magazyn z projektowania graficznego dotyczący subkultury gotyckiej, z którą się utożsamiam. Będę tęskniła za liceum, 5 lat to całkiem sporo. Będę też tęsknić za samym Elblągiem, dzięki szkole stał mi się bliski – mówi absolwentka pochodząca z Zalewa.