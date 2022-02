Na Kościuszki dostrzeżesz znaki i ujrzysz światło

Zastosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych poziomych i pionowych związanych ze ścieżką rowerową przy ul. Kościuszki - to postuluje w swojej interpelacji radny Adam Matwiejczuk. Co ma się zmienić w miejscu, gdzie droga rowerowa przekracza ulicę?

- Nowo powstała droga rowerowa wzdłuż ulicy Kościuszki stała się bardzo popularną wśród rowerzystów. Droga ta przekracza ulicę Kościuszki przejazdem rowerowym na wysokości ogródków działkowych – pisze w swojej interpelacji radny Adam Matwiejczuk (KWW Witolda Wróblewskiego). Dodaje, że to długi odcinek jezdni, na którym kierowcy nie są przyzwyczajeni do zmian związanych z nową drogą rowerową, co może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Radny w swoim piśmie postuluje, powołując się na zgłoszenia od kierowców i rowerzystów, zastosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych poziomych i pionowych.

- Warto również skorygować gałęzie drzew zasłaniające światło pobliskiej latarni – dodaje Adam Matwiejczuk.

Na pismo radnego z 4 lutego odpowiedział 21 lutego Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- We wskazanej interpelacji lokalizacji tj. na na ul. Tadeusza Kościuszki, na wysokości rodzinnych ogródków działkowych, przejazd rowerowy jest połączony z przejściem dla pieszych. Dojazd po ścieżce rowerowej, z obu stron tego przejazdu jest poprzedzony ostrymi łukami (szykanami) wymuszając zmniejszenie prędkości rowerzystów zbliżających się do tego przejazdu. Dodatkowo przed omawianym przejazdem, na nawierzchni ścieżki rowerowej wykonane zostały termoznaki ostrzegawcze.

Fot. Michał Skroboszewski

Oznakowanie pionowe i poziome przedmiotowego przejazdu / przejścia dla pieszych jest prawidłowe i kompletne – stwierdza Witold Wróblewski.

Coś na Kościuszki ma się jednak w kwestii oznakowania zmienić.

- W celu optymalizacji warunków bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych informuję, że dodatkowo zostaną wprowadzone na ul. Tadeusza Kościuszki nowe znaki A-24 „rowerzyści”, ustawione w odległości do 100 m przed przejazdem - pisze prezydent.

Witold Wróblewski zlecił też Zarządowi Zieleni Miejskiej obserwację gałęzi zasłaniających światło latarni w tym miejscu i „sukcesywne przycinanie odrostów w ramach zadań bieżących”.