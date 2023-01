Nareszcie długi weekend: koncert świąteczny i Orszak Trzech Króli

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany długi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Przed nami pierwszy długi weekend w nowym roku! A to oznacza, że mamy więcej czasu dla siebie. To również pora na powrót do formy po świątecznym folgowaniu. Pomogą w tym między innym i weekendowe propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Pamiętajmy - czas wolny, to także czas aktywny.

Przez cały weekend - od piątku do niedzieli - będzie można podziwiać młodych judoków, którzy w hali przy al. Grunwaldzkiej będą trenować pod okiem mistrza olimpijskiego Waldemara Legienia i innych trenerów. Wstęp na Judo Camp jest wolny.

Czwartek (5 stycznia)

Studio Artystyczne "Szalone Małolaty" zaprasza na swój coroczny koncert świąteczny pt. "Pieśni o Tobie...". Zespół zaprezentuje zupełnie nowy, w ogromnej mierze gospelowy materiał, we współpracy ze znakomitymi gośćmi.

Piątek (6 stycznia)

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Elbląga w pełnej wersji powraca Orszak Trzech Króli. Przemaszeruje przez miasto w piątek – z placu Kazimierza Jagiellończyka do Katedry św. Mikołaja. Początek o godz. 13.

Trasa koncertowa 35th Anniversary Tour 2023, jednego z najbardziej doświadczonych polskich formacji death metalowych Trauma, startuje już w piątek w Malborku. Zagra również Prey of Monsoon.

Sobota (7 stycznia)

Warto zaplanować sobie wspólny czas i w sobotę razem z dzieckiem wpaść z wizytą do biblioteki. Można wypożyczyć coś do czytania na nadchodzący tydzień i wziąć udział w zajęciach. Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowymi propozycjami.

W tę sobotę, jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

