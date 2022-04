Nareszcie weekend: bieg na 6 łap, warsztaty i koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Ogrody Słów to nowy projekt muzyczny powstały na fundamencie wcześniej istniejącego zespołu działającego pod nazwą "Ewa i My”. Zespół składa się z mieszanki elbląskich muzyków, którzy na swoim koncie mają wiele sukcesów i nagranych płyt. Zespół zagra dziś (1 kwietnia) w klubie Sąsiedzi. Start o godzinie 20:00.

Lubisz biegać, maszerować, po prostu aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu? A gdybyś tak mógł uszczęśliwić tym czworonożnego partnera ze schroniska? Bieg na 6 łap to akcja, która łączy przyjemne z pożytecznym. Ruch na świeżym powietrzu dla nas i chwila szczęścia dla pupili ze schroniska. Bieg wystartuje w sobotę (2 kwietnia), ze schroniska OTOZ Animals. Zapisy oraz więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę (2 kwietnia) o godz. 12:00, na warsztaty krawieckie z Panią Moniką ze Szwalni Malucha. Na zajęciach zainspirowanych przygodami małego brązowego zajączka z książki „Czy będziesz moim przyjacielem?” Sama McBratney'a – uczestncy uszyją zajączki. Prosimy o zapisy (ilość miejsc jest ograniczona).

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów, podczas których wykonamy wielkanocne dekoracje. Wykonane na warsztatach dekoracje będzie można ustawić w różnych miejscach, np. na świątecznym stole, na szafkach czy też na komodach. Zajęcia rozpoczną się jutro (2 kwietnia) o 10:00. Obowiązują zapisy.

Kwietniowy wieczór z sopranem? Czemu nie, zwłaszcza gdy dołączy do niego mezzosopran – Iwona Lubowicz i Aneta Łukaszewicz udowodnią elbląskim melomanom, jaką siłą jest kobiecy głos. Dołączy do nich Elbląska Orkiestra Kameralna, a wszystko pod dyrygenckim okiem Adama Banaszaka. Artysty, który z takimi mistrzami, jak Wolfgang Amadeusz Mozart, Piotr Czajkowski czy Stanisław Moniuszko zna się nie od lat, a od dekad. Koncertująca Wielkanoc już w niedzielę (3 kwietnia) o 18, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

