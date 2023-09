Nareszcie weekend: Bieg Nocny, kosmiczna biblioteka, atrakcje na rzece i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jeszcze dziś biblioteka zaprasza do filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada na wernisaż wystawy Lucyny Niepokorowicz pt. „Do drzew mi po drodze”. Jak tytuł podpowiada, artystka zaprezentuje na wystawie prace malarskie przedstawiające drzewa. Start o godz. 18. Wstęp wolny.

Na ten weekend Biblioteka Elbląska zaplanowała nie lada gratkę dla miłośników kosmosu. Będzie można wziąć udział w obserwacjach nieba za pomocą specjalistycznych teleskopów, obejrzeć pokaz w mobilnym Planetarium Orbitek i pograć w gry planszowe!

Warto zarezerwować sobie czas i w ten weekend odwiedzić Stare Miasto. W sobotę (30 września) przez trzy godziny będzie można tu poznawać tajniki królewskiej gry, czyli szachów. Z kolei w niedzielę (1 października) każdy chętny będzie mógł odkryć sekrety elbląskiej starówki, biorąc udział w grze terenowej.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę (30 września), o godz. 11 na pierwsze spotkanie z cyklu „Poczuj ten komiks!”, które poświęcone będzie wchodzeniu w dorosłość i towarzyszącemu temu procesowi odkrywania siebie oraz swojego miejsca w świecie. Zajęcia poprowadzi Tala Nowińska. Obowiązują zapisy.

Pasjonaci biegania oraz miłośnicy sportowych wyzwań mają powód do radości. Jeszcze w sobotę odbędzie się niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisze się w kalendarz miejskich imprez. A będzie to pierwsza edycja Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami, który towarzyszy obchodom Roku Mikołaja Kopernika. Nie ma już niestety wolnych miejsc.

7-letnia Wiktoria z Elbląga zmaga się z rzadką chorobą krwi. Dom Rektora i Fabryka Dobra serdecznie zapraszają na imprezę charytatywną, która odbędzie się w sobotę.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

30 września odważ się i przejedź rowerem po pływającej, ruchomej, 50-metrowej kładce na rzece Elbląg i zadziw wszystkich swoim Splash Bike Stylem. Wygrywa ta osoba, która przejedzie najdłuższy dystans. Jeżeli dwie osoby pokonają taką samą odległość, wygrywa osoba, która pokonała dystans w najkrótszym czasie.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.