Nareszcie weekend: Czas na Dni Elbląga!

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Ten weekend w mieście bez wątpienia upłynie pod znakiem Dni Elbląga, które wracają po przerwie spowodowanej pandemią. Jednak po kolei.

- Postanowiliśmy, że Dni Elbląga będą się odbywały w formie rozproszonej, ze względu na ograniczenia związane z covidem. Będą wyznaczone miejsce, w których będzie mogło przebywać do 250 osób. W takich strefach będzie obowiązywało również zachowanie dystansu — mówi Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki.

W sobotę (26 czerwca) czekają nas następujące atrakcje: o 12 na Bulwarze Zygmunta Augusta rozpocznie się Hold Fast. Nad rzeką zostaną rozwieszone liny i będą czekać na śmiałków, którzy z użyciem jedynie rąk będą mogli przeprawić się na drugą stronę.

O 14 na poligonie Modrzewina gratka dla miłośników rajdów, czyli przeprawowy puchar Polski RFC.

O 15 przed Ratuszem Staromiejskim odbędzie się spektakl plenerowy „Morskie Opowieści”, a o 18 na placu katedralnym rozpoczną się koncerty. Zagrają kolejno Sosnowski (18), Meek, oh why? (19.45), Bibobit (21.15), a o 22.30 na bulwarze Zygmunta Augusta wystąpi Madis.

26 czerwca o 20 odbędzie się też przedpremierowy pokaz „Lokalu zamkniętego”, filmu wyreżyserowanego przez elblążanina, Krzysztofa Jankowskiego. Przewidziane jest także spotkanie z reżyserem i aktorem Pawłem Koślikiem, odtwórcą jednej z głównych ról.

26 czerwca w elbląskim muzeum zostanie też otwarta wystawa Podwodne skarby Terminalu LNG. Więcej informacji tutaj. To jednak nie wszystkie atrakcje dotyczące historii.

- Z okazji tegorocznych Dni Elbląga Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu we współpracy ze Szkołą Żeglarską Zielony Rzepa organizuje na Bulwarze Zygmunta Augusta weekendowe spotkanie z tradycyjnym szkutnictwem i żeglarstwem. 26 i 27 czerwca elblążanie i turyści odwiedzający miasto będą mieli możliwość wyruszyć w krótki rejs po rzece Elbląg Pomeranką - drewnianą tradycyjną łodzią rybacką. Łodzie zacumują przy Bulwarze Zygmunta Augusta - informuje MAH.

Niedziela (27 czerwca) to dzień pikniku RFC na poligonie Modrzewina (godz. 11-18). W programie m. in. pokazy Krav Magi czy strzelanie do celu.

O 19 na placu przy katedrze na uczestników czeka recital kabaretowy Artura Andrusa, dziennikarza, prezentera telewizyjnego i radiowego, a także aktora, pisarza, poety i piosenkarza. Gwieździe wieczoru będzie towarzyszyła Elbląska Orkiestra Kameralna.

O 22 na placu przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym odbędzie się z kolei pierwsza w tym roku odsłona Letniego kina pod chmurką (na początek „Na noże” Riana Johnsona).

Inne wydarzenia towarzyszące Dniom Elbląga znajdziemy też na stronie Elbląg w Formie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.