Nareszcie weekend: Dni Elbląga, atrakcje w Bibliotece Elbląskiej i żuławskie zabytki

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Gry i zabawy dla dzieci, wymiana książek, lody, ciasta, lemoniada - to zaledwie przykładowe atrakcje, które będą czekały na całe rodziny podczas pikniku „Witamy wakacje”. Wydarzenie odbędzie się jeszcze dziś (23 czerwca), na dziedzińcu Domu pod Cisem. Początek pikniku o godz. 13. Wstęp jest wolny.

23-25 czerwca to czas kolejnych Dni Elbląga. Wystąpią m. in. Marek Piekarczyk, Kalwi & Remi, Martyna Gąsak, Oskar Cyms czy EOK. Sporo ma dziać się na wodzie, między innymi wyścigi smoczych łodzi. Szczegóły zbliżających Dni Elbląga można znaleźć na plakacie.

Najbliższy weekend warto poświęcić na Dni Elbląga, ale sobotę zachęcamy zacząć od parkrunu w parku Modrzewie. Jak co sobotę biegniemy, idziemy, truchtamy 5 km w pięknym otoczeniu przyrody wśród pozytywnie zakręconych ludzi.

Tegoroczna, jubileuszowa 10 edycja Dni Otwartych Żuławskich Zabytków odbędzie się w sobotę i niedzielę (24 i 25 czerwca). Wśród licznych atrakcji, jakie przewidzieli organizatorzy, będzie można odwiedzić m.in. jedne z najpiękniejszych domów podcieniowych na Żuławach w Trutnowach i Marynowach.

Jeszcze w weekend 24-25 czerwca, w trakcie tegorocznych Dni Elbląga na elblążan i turystów odwiedzających Bibliotekę Elbląską czekać będzie cała masa atrakcji. Sprawdźcie grafik i zaplanujcie czas na wizytę w bibliotece.

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galerią EL zapraszają niedzielę (25 czerwca) o godz. 12 na Retrowersyjny plener fotograficzny z Dominikiem Żyłowskim. Plener wystartuje spod Galerii EL.

