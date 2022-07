Nareszcie weekend: Elblag Music Masterclass i Kino Pod Chmurką

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (1 lipca)

8 koncertów, muzycy młodego pokolenia i profesorowie z najwybitniejszych europejskich uczelni. Jednym słowem – „Elblag Music Masterclass” czyli letnie święto muzyki smyczkowej (i nie tylko). W ten piątek Kameralnie w Ratuszu. Na scenie Anna Wandtke-Wypych i Bogna Czerwińska-Szymula. Początek o godzinie 19. Bilety w cenie 10zł.

Sobota (2 lipca)

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? W niedzielę koncert ART'N'VOICES Vocal Ensemble w Galerii EL. Start o godz. 19. Wstęp wolny.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W tę sobotę, spod CSE Światowid wystartuje spacer pt. „Światowid – wczoraj i dziś”. Przewodnikiem wycieczki będzie Leszek Marcinkowski i Kamil Zimnicki. Zbiórka o godzinie 10.

Niedziela (3 lipca)

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na Letni Salon Muzyczny w Bażantarni. W tę niedzielę w Muszli Koncertowej w Bażantarni rozpocznie się XXV edycja Letniego Salonu Muzycznego. Wydarzenia będą odbywały się w każdą niedzielę lipca i trzy pierwsze niedziele sierpnia. Początek każdorazowo o godzinie 17. Wstęp wolny.

W Bibliotece Elbląskiej, odbędzie się uroczysta inauguracja Elbląg Music Masterclass. Na scenie Elbląska Orkiestra Kameralna a w programie m.in. dzieła B. Bartoka, L. van Beethovena, H. Casadesusa i M. Zdunika. Początek o godzinie 19. Bilety w cenie 20 zł.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY.

