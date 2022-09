Nareszcie weekend: festiwal literatury, warsztaty dla młodzieży i koncert Enej

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (23 września)

Jeżeli Twoje dziecko chciałoby spędzić szalony czas pełen wrażeń poza domem? Możesz mu to zapewnić zapisując je na bezpłatny kinowy wieczór z atrakcjami w Destination Dance Studio. Start o godz. 19, odbiór pociech o 21. Więcej informacji oraz zapisy znajdują się na stronie.

Wrzesień to czas wielorzecznych spotkań z ciekawymi gośćmi ze świata literatury. Kolejna edycja festiwalu literatury Wielorzecze rozpocznie się już dziś Literackimi Integracjami Wielorzecznymi w Pubie Sąsiedzi. Festiwal potrwa do niedzieli.

Kolaże, animacje, uprzestrzennianie obrazów pod okiem artystów i wykładowców na uczelniach artystycznych - warsztaty graficzne dla młodzieży to propozycja Regionalnej Pracowni Digitalizacji na weekend – 23 i 24 września. Swoją wiedzą będą się dzielić Maciej Bohdanowicz i Michał GARY Garnowski. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Jeśli zastanawiasz się czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną może aktywnie trenować i rozwijać się poprzez sport, a przy okazji odnosić sukcesy i czerpać radość z tego co robi, to dobra okazja by to sprawdzić. W ten weekend, w Hali Sportowo-Widowiskowej 70 zawodników judo pokaże jak łamie stereotypowe myślenie.

Sobota (24 września)

Wielkimi Krokami zbliżają się długo wyczekiwane 8 urodziny klubu YOLO. Z tej okazji zagra gość specjalny Shanguy, twórca mega hitów La Louze, Désolée (Paris/ Paname), Kalima Minou, Lava czy King of the Jungle, które podbiły serca słuchaczy w Polsce i nie tylko. Pirotechnika, dwie sale, pokaz laserów, hostessy, profesjonalna obsługa i wszyscy rezydenci na pokładzie. Nie może Was tam zabraknąć!

W tym roku przypada 725-lecie Pasłęka. Z tej okazji burmistrz Pasłęka zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy oraz turystów na wspólne obchody jubileuszu, które odbędą się w sobotę na Parkingu Staromiejskim przy ul. Władysława Jagiełły w Pasłęku. W programie między innymi koncert zespołu Enej.

W sobotę w Bażantarni odbędzie się kolejna edycja Garmin MTB Series. W programie imprezy, oprócz wyścigów na dystansach 22 km oraz 44 km, odbędzie się również rywalizacja Góralem na Chrobrego, a także Wyścigi Rowerowe dla najmłodszych. Organizatorami są Labosport i elbląski MOSiR.

Niedziela (25 września)

W Kwitajnach koło Pasłęka odbędzie się nawigacyjny rajd rowerowy. Uczestnicy będą mieli do pokonania 35-kilometrową trasę, a po drodze zadania do wykonania.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos.