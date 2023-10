Nareszcie weekend: Halloween, bieg charytatywny dla Ani i koncert w Bibliotece

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Trwa cykl wyjątkowych koncertów muzycznych w historycznej sali Biblioteki Elbląskiej. W sercu Starego Miasta do końca roku grać będą ciekawi i uznani przedstawiciele polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Kolejny koncert już dziś (27 października).

W sobotę (28 października) wolontariusze II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, organizują charytatywny festyn rodzinny dla Ani Koc-Jaśkiewicz. Impreza ma na celu wspomóc leczenie choroby nowotworowej nauczycielki i okazać jej niezbędne wsparcie w tym trudnym dla niej czasie

Parkrun zaprasza na sobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

We wtorek (31 października) Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do spędzenia najstraszniejszego październikowego wieczoru w murach Centrum Sztuki Galerii EL!

Kino Światowid zaprasza na "Zaduszki filmowe". Tym razem film niemy produkcji ukraińskiej . W programie znajdzie się "Cwaniak" w reżyserii Mikołaja Szpikowskiego z muzyką na żywo stworzoną przez Marcina Pukaluka. Projekcja już 31 października o godz. 20.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.