Nareszcie weekend: kiermasz, wigilia i przedświąteczny chillout

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Od wczoraj (16 grudnia), w elbląskim muzeum można oglądać wystawę „Citius Altius Fortius – Szybciej Wyżej Mocniej. Odznaczenia sportowe ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu”. Wśród licznych obiektów pozyskiwanych do muzealnych kolekcji pojawiają się medale i odznaczenia sportowe oraz inne przedmioty związane z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Już dziś (17 grudnia), na elbląskim Placu Dworcowym odbędzie się VII Wigilijne Spotkanie „Nie jesteś sam”, organizowane przez Teen Challenge, Chrześcijańską Misję Społeczną Oddział w Elblągu. W programie m.in.: oprawa muzyczna, wspólne śpiewanie i kolędowanie, dzielenie się słowem, wspólna modlitwa, spożycie gorących wigilijnych posiłków, wydanie potraw na wynos oraz rozdanie świątecznych upominków.

Jeszcze dziś (17 grudnia), elbląskie muzeum zaprasza na prelekcje online, podczas których odkryte zostaną niektóre z licznych tajemnic elbląskiego zamku krzyżackiego. Spotkania będą podzielone na dwa bloki: dla młodzieży oraz dla osób dorosłych i seniorów. Poprowadzą je elbląscy historycy i archeolodzy, a także gość specjalny: prof. UKSW dr hab. Fabian Welc.

W sobotę (18 grudnia), o godz. 12.00 Kino Światowid zaprasza najmłodsze dzieci wraz z rodzicami na spotkanie w ramach cyklu Filmowe poranki. Tym razem obejrzymy polski krótkometrażowy serial animowany. "Przedszkolaki" to krótkie opowieści o przedszkolnym życiu, otaczającej przyrodzie, ciekawych zjawiskach i ekologii. Cena biletu: 12 zł.

Nie masz jeszcze wszystkich prezentów na święta? To świetnie się składa, bo elbląscy artyści i rękodzielnicy przygotowali dużo pięknych i niepowtarzalnych, mniejszych i większych dzieł, wytworów, bibelotów, które idealnie sprawdzą się jako prezenty i nowi towarzysze życia. Najfajniejsze prezenty czekają na Państwa w sobotę (18 grudnia), w elbląskim Muzeum Archeologiczno - Historycznym na kiermaszu Anomalie - kiermasz MUZ.

Jeżeli grudniowe rozbieganie przyprawia Cię o zawrót głowy, wpadnij do Galerii EL ukoić zmysły! Przedświąteczny chillout, czyli specjalne oprowadzanie kuratorskie i warsztaty z wykonywania ozdób, już w sobotę 18 grudnia od 11:00. W programie między innymi: oprowadzanie kuratorskie po aktualnych wystawach i warsztaty wykonywania klimatycznych ozdób świątecznych, które będzie można zabrać do domu. Wstęp: 4 zł dorośli, 2 zł dzieci.

