Nareszcie weekend: kolędy z EOK, turniej bokserski i wigilia na placu Dworcowym

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (16 grudnia)

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza o godz. 17 na wyjątkowy, muzyczny wieczór z muzyką klasyczną i kolędami. Wstęp wolny.

O tym, kto wygra Elbląską Ligę Tańca dowiemy się już dziś. Chętnych jest wielu, dlatego turniej zapowiada się bardzo emocjonująco. Rywalizacja o Puchar dla Super Pary Elbląskiej Ligi Tańca rozpocznie się o godz. 17 na sali widowiskowo-sportowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

O godz. 17 na elbląskim placu Dworcowym jak zawsze spotkamy się z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście. W programie m.in.: oprawa muzyczna, wspólne kolędowanie, spożycie gorących wigilijnych posiłków, wydanie potraw na wynos oraz rozdanie świątecznych kartek, upominków i prezentów.

Sobota (17 grudnia)

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to z EOK! O godz. 19 kameraliści wypełnią nimi Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, czyniąc to w znakomitym towarzystwie zaproszonych gości. W roli wokalistki wystąpi Marta Burdynowicz - zwyciężczyni XII edycji “The Voice of Poland”

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj ma zaś propozycję wspólnego spędzenia czasu dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunami i zaprasza w sobotę o godz. 12 na warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają ozdoby świąteczne.

Mikołajkowy Turniej Bokserski odbędzie się już w tę sobotę w Elblągu. Organizatorzy z Klubu Sportów Walki „Tygrys“ zaplanowali dwanaście walk turniejowych oraz trzy pokazowe.

O godz. 16 na placu przed Kościołem Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się spotkanie wigilijne mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko. Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji. m.in: koncert kolęd, degustację potraw wigilijnych oraz kiermasze oraz pokaz tańca z ogniem.

Przedświąteczny czas wypełniony jest różnymi obowiązkami po brzegi, dlatego każdemu należy się chwila wytchnienia. Warto przyjść w sobotę do biblioteki, wypożyczyć książki, zagrać w planszówki lub wziąć udział w rodzinnych warsztatach.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.