Nareszcie weekend: koncert karnawałowy, wystawy i warsztaty hand made

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na kolejne warsztaty hand made pod nazwą "Malowanie na butelkach, ozdabianie doniczek i podkładek pod kubki". Na zajęciach uczestnicy będą mieli okazję malować butelki, ozdobić wybrane doniczki czy podkładki pod kubek. Jest to świetna okazja aby stworzyć cudowne ozdoby, które urozmaicą nasze wnętrza. Warsztaty rozpoczną się dziś (21 stycznia) o godzinie 17:00. Koszt zajęć to 35 zł od osoby. Obowiązują zapisy.

Jak patrzą na otoczenie adepci kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych, co ich inspiruje – na te pytania odpowiedzi znajdziemy przychodząc na wystawę studentów ASP, którą od wczoraj można oglądać w krużganku Centrum Sztuki Galerii El. „Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni” – tak zatytułowana jest wystawa prac studentek i studentów oraz kadry naukowej kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Trzy śpiewaczki operowe, z których każda ma w swoim dorobku artystycznym znaczące sukcesy, zarówno na scenach polskich, jak i zagranicznych. Wspólnie postanowiły wykorzystać własny talent, pracowitość oraz umiejętności. Elbląska Orkiestra Kameralna wraz z Sopranissimo zaprasza na wyjątkowy koncert karnawałowy do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, w tę niedzielę (23 stycznia) o 19.00. W programie między innymi muzyka filmowa i operowa. Bilety można również nabyć online, na stronie.

Silnik z amerykańskiej Latającej Fortecy, wyposażenie z niemieckiego pancernika – to tylko niektóre obiekty znalezione podczas prac na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Wystawę pokazującą znaleziska w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu można oglądać już od środy (19 stycznia).

Przypominamy również, że w Centrum Spotkań Europejskich Światowid wciąż można oglądać zdjęcia Czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. Można oglądać ją do końca marca na dwóch piętrach wokół holu "Światowida".

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.